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Hayvancıların Eylemi Bugün Devam Ediyor

Hayvancıların Eylemi Bugün Devam Ediyor

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:43
Hayvancıların Eylemi Bugün Devam Ediyor

POLİS, ŞEHİR İÇİ TRAFİK AKIŞININ ENGELLENMEMESİ İÇİN TARIM İŞ ARAÇLARININ LEFKOŞA'YA GELİŞİNE İZİN VERMİYOR

 Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemine yeniden başladı.

Çiftçiler Birliği’nin de destek verdiği eylemciler, Ercan Yonca Kavşağı yakınlarında toplanmaya başladı.

Bu arada polis, şehir içi trafik akışının engellenmemesi için tarım iş araçlarının Lefkoşa’ya gelişine izin vermiyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 5 Eylül’de arpa fiyatlarından dolayı başlattığı eylemine hafta sonu ara vermişti.

Birlik, hükümet tarafından hafta içi sunulan teklifleri yetersiz bulmuş ve eyleme devam kararı almıştı.

Kilosu 0.77 TL olan arpanın fiyatı, TL’deki değer kaybından dolayı 1.79 TL’ye çıkarılmıştı.

Son Güncelleme: 10.09.2018 10:51
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