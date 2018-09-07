

POLİSİN SIKTIĞI BİBER GAZINDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI... BU ARADA GÖZALTINA ALINAN VAR...





Lefkoşa, 7 Eylül 18 (.): Hayvancılar eylemlerine yeniden Tarım Bakanlığı önünde devam etmeye çalışıyor. Polis ile eylemciler arasında ara ara arbede yaşanıyor.



Polisin sıktığı biber gazından etkilenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Bu arada Polisten alınan bilgiye göre, gözaltına alınan var.



Bakanlığın önüne geçişleri Çevik Birlik tarafından engellenen eylemcilere biber gazıyla da müdahale edildi.

Biber gazından etkilenenler oldu. Biber gazından etkilenen eylemciler için 2 tane ambulans olay yerine geldi.



(TUĞ/HA)

