Hayvancılar Sınır Kapısında

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arpa fiyatlarına yapılan zammın geri çekilmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle Lefkoşa’da başlattıkları eylemde kendilerine muhatap bulamayınca Ledra Palace sınır kapısına dayandı.

Çok sayıda hayvancının “bıçak kemiğe dayandı” diyerek Kuzey Lefkoşa’da başlattıkları eyleme Güney’de devam etmek istedi ve Ledra Palace sınır kapısına dayandı.

Çok sayıda Polis sınır kapısına gitmek isteyen eylemcilere engel olmaya çalışıyor. “Biz de sütümüzü Euro ile satmak istiyoruz” diyerek sınır kapısına yürüyen eylemciler “Komşu bizi kabul edecek mi? Komşu bizi nasıl karşılayacak? Bunu görmek istiyoruz” diyerek an itibarıyla eylemlerini sınıra taşıdı.