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Hayvancılar Eylemlerine Yeniden Tarım Bakanlığı Önünde Devam Etmeye Çalışıyor

Hayvancılar Eylemlerine Yeniden Tarım Bakanlığı Önünde Devam Etmeye Çalışıyor

07 Eylül 2018 Cuma 12:39
Hayvancılar Eylemlerine Yeniden Tarım Bakanlığı Önünde Devam Etmeye Çalışıyor

POLİSİN SIKTIĞI BİBER GAZINDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI... BU ARADA GÖZALTINA ALINAN VAR...

Hayvancılar eylemlerine yeniden Tarım Bakanlığı önünde devam etmeye çalışıyor. Polis ile eylemciler arasında ara ara arbede yaşanıyor.

Polisin sıktığı biber gazından etkilenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Polisten alınan bilgiye göre, gözaltına alınan var.

Bakanlığın önüne geçişleri Çevik Birlik tarafından engellenen eylemcilere biber gazıyla da müdahale edildi.
Biber gazından etkilenenler oldu. Biber gazından etkilenen eylemciler için 2 tane ambulans olay yerine geldi.

 

Son Güncelleme: 07.09.2018 16:16
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