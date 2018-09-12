Hayvancılar Birliği’nden Bir Heyet Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen’i Ziyaret Etti

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 6 gün süren eylem süresince “özverili şekilde görev yapan polis mensuplarına teşekkür için” Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen’e ziyaret gerçekleştirdi.



Bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette, Genel Sekreter Adil Onalt, Yönetim Kurulu üyesi Cemal Darbaz, Birlik Sekreteri Şükran Ozan ve Basın Sözcüsü Deniz Gürgöze hazır bulundu.



Birlik Genel Sekreteri Adil Onalt, sürecin atlatılmasında görev alan tüm polis mensuplarına teşekkür etti.



