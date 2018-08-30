banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
259.134
DOLAR
6.7178
STERLİN
8.6359
EURO
7.8313
Besim:“ Gelin birlikte çalışalım. kimsenin maaşları ve ek mesaileri kesme düşüncesi yoktur”
BESİM: "GELİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM..”
Mevlevi’de yangın
MEVLEVİ'DE YANGIN
30,000 Euro nakit para ile çıkış yapamadı
30,000 EURO NAKİT PARA İLE...
Ozanköy’de kavga
OZANKÖY'DE KAVGA
banner282
Flaş Haber
Bir bu eksikti
Kapat

Hayvancılar Birliği 5 Eylül’de Eyleme Gidiyor...

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün saat 12:00’de Birlik binasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına yönetim kurulu ve çok sayıda hayvan üreticisi katıldı.

Hayvancılar Birliği 5 Eylül’de Eyleme Gidiyor...

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün saat 12:00’de Birlik binasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına yönetim kurulu ve çok sayıda hayvan üreticisi katıldı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:56
Hayvancılar Birliği 5 Eylül’de Eyleme Gidiyor...

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün saat 12:00’de Birlik binasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına yönetim kurulu ve çok sayıda hayvan üreticisi katıldı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları, Tarım Bakanının sürekli olarak para bittiğini dile getirdiğini ve hayvancının sorunlarına çözüm üretmediği söyledi. Zamlardan dolayı yaşanan olumsuzluklardan ülkede kaos ortamı yaşanacağına vurgu  yapan Naimoğulları, hayvancının bittiği noktada sorunların daha da büyüyeceğini belirtti.

 Ülkede büyük kaos yaşanacağına vurgu yapan Naimoğulları, hayvancının hayvanlarını satmak zorunda kalacağını ve üreticinin ayakta kalamayacağını söyledi. 

Arpanın 1. 77’ye çıkarılması ve yemin fiyatının daha da artırtılması hissiyatı yaratıldığına dikkat çeken Naimoğulları, bunun bir kaos olduğunu ifade etti. 

Naimoğulları konuşmasında şu sözlere yer verdi 

Kaba yem bulamayan hayvancı arpa ile geçinmeye çalışır. Kaba ot biçilmeye başladığı zaman  Şahali’ye yem bitkisine destek verilmesi için uyarı yaptık. Yemin tonu 2500 tl olacak ve 1 lt süt de 2,5 tl öngörülmeketdir. Yani bir lt süt satarak 1 kg yem alamayacaksınız. Üretici hiçbir giderini karşılayamayacak.”

 Naimoğulları aylardır sorunları dile getirdiklerini fakat bakanın bunları dikkate almadığını söyledi.  Naimoğulları, 5000 üyesi olduğunu ve bu birliğin yansımasının 50 bin kişi olduğunu hatırlattı.

5 Eylül Çarşamba günü herkesi yapılacak büyük eyleme çağıran Naimoğulları, bu ülkede ses çıkarmazsak facia olacak dedi. Bu ülkenin can damarı olan hayvancılık sektörünün can damarının kesilidğini ifade ederek, ince hesaplarla tarımın yönetilmediğine dikkati çekti.

           

Son Güncelleme: 30.08.2018 16:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pekmez Festivali Cuma Günü Başlıyor
Pekmez Festivali Cuma Günü Başlıyor
Besim:“ Gelin birlikte çalışalım. kimsenin maaşları ve ek mesaileri kesme düşüncesi yoktur”
Besim:“ Gelin birlikte çalışalım. kimsenin maaşları ve ek mesaileri kesme düşüncesi yoktur”
Faiz Sucuoğlu’nun 30 Ağustos Mesajı!
Faiz Sucuoğlu’nun 30 Ağustos Mesajı!
Kıbrıslı Müzisyenler Barış Manço’yu Şarkılarıyla Andı!
Kıbrıslı Müzisyenler Barış Manço’yu Şarkılarıyla Andı!
"Lefkoşa’da Festival Coşkusu"
"Lefkoşa’da Festival Coşkusu"
Erhürman: Ülke Gerçeklerinin Anlaşılması Gerekiyor, Dar Boğazdan Birlikte Çıkacağız
Erhürman: Ülke Gerçeklerinin Anlaşılması Gerekiyor, Dar Boğazdan Birlikte Çıkacağız
Ek Mesai Yapmama Eylemi Bugün De Devam Ediyor...
Ek Mesai Yapmama Eylemi Bugün De Devam Ediyor...
Fatih Erkoç Girne’de sahne alacak
Fatih Erkoç Girne’de sahne alacak
Ağustos Sonuna Kadar Ödenmesi Gereken Seyrüsefer Harçlarına İlişkin Açıklama
Ağustos Sonuna Kadar Ödenmesi Gereken Seyrüsefer Harçlarına İlişkin Açıklama
30 Ağustos Zafer Bayramı İskele’de Çoşku İle Kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı İskele’de Çoşku İle Kutlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim