Hayvancıdan eylem uyarısı
Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yemlik arpaya gelen yüzde 8’lik zammı eleştirerek, “hükümet etmeyi sadece zam yapmaktan ibaret sanıyorlar” diyerek tepkisini ortaya koydu
Son yapılan artışla birlikte 195 dolara alınan arpanın çuvalının 25 dolarlık bir zam sonucu 220 dolara çıktığını vurgulayan Naimoğulları, kilosunun da 72 kuruştan 80 kuruşa çıkarıldığını söyledi
Güney’de arpanın kilosunun 72 kuruşken iken KKTC’de 80 kuruş olduğunu dikkat çeken Naimoğulları, “Türkiye’deki girdi maliyetlerinin KKTC’ye göre yarı fiyatı olduğu gibi Güney’de de aynı şekildedir” dedi
Naimoğulları: “Hükümettin önceliğinin girdi maliyetlerini destekleyerek, arpanın ve yemin pahalı olmamasını sağlamak olması gerekirken, yapılanlar bunun tam tersidir. Hükümet yaptığı yanlışlardan bir an evvel dönmelidir. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz netice vermezse eyleme kadar gideceğiz”
Yemlik arpaya gelen yüzde 8’lik zammı eleştiren Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümet etmeyi sadece zam yapmaktan ibaret sandığını söylediği siyasilere ateş püskürdü.
“Bahane yaratılarak sürekli zam yapılıyor”
KKTC’de hem hayvancıya hem üreticiye değer verilmediğini savunan Naimoğulları, üreticinin maliyetlerinin her geçen yıl biraz daha arttığını dile getirdi. Hükümetin başta dövizin yükselişi olmak üzere çeşitli bahanelerin arkasına saklanarak yem ve girdilere sürekli artış yaptığını ifade eden Naimoğulları, istenilenin üreticinin batması olduğuna işaret etti.
“Üreticiye darbe üstüne darbe vuruluyor”
Hükümetin doğrudan gelir ve arpa desteğini artırması gerekirken, tam tersi sürekli zam yaptığını söyleyen Naimoğulları, iyileştirilmeyen süt fiyatları ve hala ödenmeyen doğrudan gelir destekleri nedeniyle üreticiye darbe üstüne darbe vurulduğunu savundu.
“Arpanın fiyatı 72 kuruştan 80 kuruşa çıktı”
Son yapılan artışla birlikte 195 dolara alınan arpanın çuvalının 25 dolarlık bir zam sonucu 220 dolara çıktığını, arpanın kilosunun da 72 kuruştan 80 kuruşa yükseldiğini belirtti. Naimoğulları, “77 kuruş peşin, 79 kuruş 1 aylık, 88 kuruş 2 aylık olması şeklinde bir artış gerçekleşti. Bu artış durmayacaktır. Hükümet ve Tarım Bakanlığı’nın artık AB, Türkiye ve Güney Kıbrıs’a bakmalı, bu işlerin nasıl yapıldığına dair” dedi.
“Güney’de girdiler yarı fiyatımız”
Güney’de arpanın kilosunun 72 kuruşken iken KKTC’de 80 kuruş olduğunu ifade eden Naimoğulları, “Türkiye’deki girdi maliyetlerinin KKTC’ye göre yarı fiyatı olduğu gibi Güney’de de aynı şekildedir. Girdi maliyetlerinin yanı sıra Güney’de üreticiye verilen destek de bizim iki katımızdır” şeklinde konuştu.
“Yapılan zamlar üreticiye yansıyor”
Yapılan zamların hem üreticiye hem de tüketiciye yansıdığını ifade eden Naimoğulları, “Hükümet ve Tarım Bakanlığı tüccardan daha zalim bir zihniyetle hareket etmektedir. Hükümet yaptığı zamlarla Toprak Ürünleri Kurumu’nun hantal yapısını düzeltemez. Süt Kurumu’nun ek mesailerini ha bire ödeyemeyiz, Tarım Sigorta Fonu çalışanlarının maaşlarını üreticiler ne zaman kadar bedel ödeyecek. Yıllardır kurumlar batmasın diye hep üretici eziliyor. Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, hükümet ne yapıyor peki?” diye sordu.
“Önümüzdeki günler yeni zamlara gebe”
Naimoğulları, “Görünen köy kılavuz istemez. Bundan sonra dövizin artışı ile birlikte çok daha zamlar bizi beklemektedir. Hükümettin önceliğinin girdi maliyetlerini destekleyerek, arpanın ve yemin pahalı olmamasını sağlamak olması gerekirken, yapılanlar bunun tam tersidir. Hükümet yaptığı yanlışlardan bir an evvel dönmelidir. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz netice vermezse eyleme kadar gideceğiz” dedi.
Kaynak: Yenibakış - Özlem ÇİMENDAL