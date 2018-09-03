Hayvancı Birlikleri Çarşamba eylemde...

SÜT FİYATLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ, ARPAYA YAPILAN ZAMMIN GERİ ALINMASI VE KABA OT DESTEĞİ TALEBİNDE BULUNACAK HAYVANCI BİRLİKLERİ, ÇARŞAMBA 10.00’DA LEFKOŞA’DA ARAÇLI EYLEM DÜZENLEYECEK



NAİMOĞULLARI: “BU BİR DİRENİŞTİR; YA BU TOPRAKLARDA VAR OLACAĞIZ, YA DA HAYVANLARI SATIP, GÖÇ EDİP, TEK TEK YOK OLUP GİDECEĞİZ”



“%145 ARPA ZAMMI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR… HÜKÜMETİN AÇIKLADIĞI SÜT FİYATLARI YANLIŞ VE YANILTICI”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Küçükbaş Hayvancılar Birliği Arpa fiyatlarına yapılan zammın geri çekilmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle çarşamba günü 10.00’da Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak.

Hayvancı Birlikleri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın süt fiyatlarıyla ilgili açıklamasının yanlış ve yanıltıcı rakamlar içerdiğini bildirerek, arpaya yapılan %145 zammın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Hayvancılar Birliği başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün Birlik merkezinde düzenlediği basın toplantısında hükümetin süt fiyatlarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi, çarşamba günü yapılacak araçlı eylemin şeklini açıkladı ve arpaya yapılan zammın geri alınmasını talep etti.

Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada soğuk inek sütünün litresinin eski fiyatının 1.61 değil 1.91 olduğunu, soğutulmuş inek sütünün 1.54 değil 1.84 olduğunu, açık inek sütünün eski fiyatının 1.47 değil 1.73 TL olduğunu kaydetti ve koyun ve keçi sütü fiyatlarında da yanıltıcı ve yanlış bilgi verildiğine işaret etti.

Hayvancının ödeneceği gerçek süt fiyatlarını açıklayan Naimoğulları, soğuk inek sütünün 2.40, soğutulmuş inek sütünün 2.30 ve açık inek sütünün 2.20 krş/lt. den ödeneceğini kaydetti.

HAYVANCININ TALEPLERİ

Çarşamba günü eylemde dile getireceği taleplerini açıklayan Naimoğluları, arpaya yapılan %145 zammın geri çekilmesi ve maksimum %20 zam yapılıp krizin büyümesine engel olunması gerektiğini söyledi.

Süt fiyatlarının minimum 1 litre sütün 1.5 kg. yem alabilecek oranda dengelenmesi gerektiğini ifade eden Naimoğulları, küçükbaş hayvan üreticisine verilen hibe arpa desteğininse artırılmasının şart olduğunu belirtti.

Naimoğulları kaba otta en az 20 bin ton balyanın üreticiye desteklenerek 50 krş/kg. geçmeyecek şekilde verilmesi gerektiğini de söyledi.

“EKMEK DERDİNDEYİZ; GELECEK DERDİNDEYİZ”

“Bu bir direniştir; ya bu topraklarda var olacağız ya da tükenip, hayvanları da satıp, göç edip, tek tek yok olacağız… Biz ekmek ve gelecek derdindeyiz” ifadelerini kullanan Naimoğluları, elektriğe, akaryakıta, yeme ve hammaddeye yapılan zamların ardından sektörden ekmek yiyen 5 bin hayvancı ve 50 bin kişinin kaosa sürüklendiğini ifade etti.

Naimoğulları, Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği de kendilerine eylemde destek vereceğini ifade etti.

GÜVENLİER

Basın toplantısında bir konuşma yapan Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği başkanı Alpay Orhan Güvenlier, üreticinin bir olduğunu ve tek yürek olarak hareket edeceğini kaydetti.

Üreticinin, evine ekmek götürmek zorunda olduğunu ve sektörün yok edilmeye çalışıldığını ifade eden Güvenlier, haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Üreticinin son 4 günde uğradığı zararı kimin karşılayacağını soran Güvenlier, gebelik döneminde bulunan küçükbaş hayvanların sadece arpa ile beslenemeyeceklerine de dikkati çekti.

EYLEM SAAT 10.00’DA HAMİTKÖY VE GÖNYELİ ÇEMBERLERİNDE BAŞLAYACAK

TC Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay’ın “özveri gösterilmesi gerektiği” yönündeki açıklamalarına da atıfta bulunan Başkan Naimoğulları, siyasilerin bu kadar fazla özveri gösteren bir sektöre karşı duyarsız kaldıklarını ve bunca zaman özveri göstererek, zamlara da boyun eğerek eylem düzenlemediklerini belirtti.

Naimoğulları, çarşamba günkü eylemde hem üreticinin hem halkın ve tüketicinin de sesi olarak ses getireceklerini belirtti ve eylemin saat 10.00’da Hamitköy ve Gönyeli çemberlerinde üreticilerin toplanarak, oradan Kıbrıs gazetesi önünde birleşip şehir içine hareket etmesiyle devam edeceğini açıkladı.