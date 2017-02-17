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17 Şubat 2017 Cuma 11:21

Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Pazartesi Eyleme Gidiyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümetin açıkladığı destekleri eleştirerek, Pazartesi gününden itibaren yer ve şekil belirtmeksizin eyleme gideceklerini açıkladı.

Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Pazartesi Eyleme Gidiyor
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Lefkoşa, 17 Şubat 17 (.): Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümetin açıkladığı destekleri eleştirerek, Pazartesi gününden itibaren yer ve şekil belirtmeksizin eyleme gideceklerini açıkladı.

Naimoğulları, 2017 Tarımsal Destek Paketi’nin yeni bir uygulama olarak açıklandığını ancak pakette iyileştirme değil, azalmalar bulunduğunu söyledi.

Hükümet ile zamlar konusunda görüşme yaptıklarını, süt üzerinde iyileştirme istediklerini dile getiren Naimoğulları, zaten sıkıda olan üreticinin zamlardan sonra ayakta duramaz duruma geldiğini savundu.

Hükümetin yaptığı destekleri eleştiren Naimoğulları, hükümeti “beş imalatçıya teslim olmakla” suçladı. Naimoğulları, verilen desteğin bir aylık yeme gelen zammın karşılığı olmadığına işaret ederek, üreticilerin battığını ve çek yasağına girdiğini söyledi.

Naimoğulları, üreticiye yapılan 7 milyon TL’lik desteğin tüketiciye verilmesini ve sütün maliyetinin belirlenmesini istedi.

Hükümeti “beceriksizlik ve bilgisizlikle” suçlayan Naimoğulları, bir litre sütün maliyetinin ortaya çıkmasını talep etti.

Naimoğulları, pazartesi günden itibaren haklarını aramak için eyleme gideceklerini, eylemlerin nerede, ne zaman yapılacağının basına açıklanmayacağını söyledi.

(GÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI

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