Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği Eylem Uyarısında Bulundu

NAİMOĞULLARI: “CİDDİ BİR İSYAN ÇIKACAKTIR”



Lefkoşa, 20 Nisan 18 (.): Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Hükümete sundukları tüm önerilere olumlu cevap alamadıklarını belirtti ve bir açılım olmadığı takdirde “ciddi bir isyan çıkacağı” uyarısında bulundu.



Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, Birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, süt fiyatları veya maliyet indirme konusunda alınacak kararları bekleyeceklerini, yapılacak çalışmaları takip edeceklerini ve 24 Nisan’da yeniden değerlendirme yapacaklarını söyledi.



Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile 2 buçuk aylık görev süresinde pek çok görüşme yaptıklarını ancak Birlik olarak sundukları tüm önerilere, tarım için ayrılan devlet bütçesi gerekçe gösterilerek “olumlu bir cevap alamadıklarını” iddia etti.



Akaryakıta 2 buçuk ayda 40 kuruş artış, yeme yüzde 10-20 arasında zam, kaba ota yüzde 100’ü bulan artış, ham maddelere yüzde 30 civarında zam yapıldığına dikkat çeken Naimoğulları, buna karşın üreticinin hiçbir zaman süt fiyatını artırma eğiliminde olmadığını, her zaman girdilerin desteklenmesini savunduklarını, bugün gelinen noktada “bir torba yemin karşılığının 45 litre süt” olduğunu belirtti.



Naimoğulları, Tarım Bakanı ile yapılan görüşmelerde ise “imalat sektörünün yoğun olduğu bir dönemde olunduğu, desteklerin bir önceki hükümet döneminde belirlendiği” gerekçeleriyle sorunların ötelenmeye çalışıldığını belirtti.



TEK GELİŞME FAİZSİZ ARPA ALIMINDA



Üretim maliyetlerindeki artış göz önünde tutularak Bakanlık’tan arpa alımlarında yıl sonuna kadar faiz uygulanmaması talebinde bulunduklarını ancak Bakanlığın ancak bir ay faiz uygulamamaya razı olduğunu kaydeden Naimoğulları, yaptıkları tüm görüşmelerde faiz destekli arpa satımı dışında hiçbir konuda bir iyileştirme gerçekleşmediğini ifade etti.



YÖNETİMLERDE ÜRETİCİ VE HAYVANCININ TEMSİLİYETİ ARTIRILMALI



Birlik olarak hayvancılıkla ilgili kurumların yönetim kurumlarında üreticilere daha çok temsiliyet verilmesi noktasında olduklarını kaydeden Naimoğulları, kamu temsilcilerinin fazla olduğu kurumların devamlı olarak kayıp verdiğini, en son olarak da Toprak Ürünleri Kurumu’nda bir milyon TL’lik kayıp paranın olduğunu, üreticiye ise devamlı olarak bedel ödetildiğini savundu.



EN DÜŞÜK SÜT FİYATI KKTC’DE



Süt fiyatlarında da iyileştirme talep ettiklerini, litre başı inek sütünün Türkiye’de 1.8 TL, Güney Kıbrıs’ta 3 TL, koyun sütünün 4,5 tl; KKTC’de ise inek sütünün 1,5 TL, koyun sütünün 2,5 TL olduğunu belirten Naimoğulları, “Şu anda dünyanın en ucuz süt fiyatı KKTC’de en yüksek üretim maliyeti yine KKTC’de. Bunu nasıl yürütebiliriz” dedi.



Buna rağmen Tarım Bakanlığı’nın süt fiyatının imalatçı tarafından kabul edilecek seviyede kalması noktasında olduğunu savunan Naimoğulları, böyle de olunca üretici ile imalatçı, üretici ile kasap karşı karıya kaldığını söyledi.



Bakanlığın “süt elde kalabilir korkusuyla hiçbir şeye çözüm üretmediğini” savunan Naimoğulları, Bakanlığın tavırlarının süt üretiminin azaldığı temmuz ayına kadar adım atılmaması yönünde olduğunu ifade etti.











SÜTEK İLE GÖRÜŞMESüt Endüstrisi Kurumu ile dün gerçekleştirilen görüşmede üretici taleplerinin reddedildiğini de kaydeden Naimoğulları, “Dün itibarıyla ipler kopmuştur” dediET İTHALATITarım Bakanı Şahali’nin et kaçakçılığı ile et ithalatıyla ilgili yaptığı açıklama hakkında ise Naimoğulları, et kaçakçılığının 15 yıldır devam ettiğini, et fiyatlarının ucuzlayacağı gerekçesiyle et ithalatına izin verilmesinin yanıltıcı olduğunu, atılacak en doğru adımların üretimde maliyeti ucuzlatmak yönünde olacağını kaydetti.Türkiye’de de et ithalatına izin verilmesinin ardından pek çok hayvan üreticisinin battığını savunan Naimoğulları, yapılması gereken en önemli işlerden birinin de ülkede ihtiyaç duyulan et ve hayvan sayısını belirlemek olduğunu ifade etti.SU KONUSUNDA TALEPLERHayvancının şebekeden aldığı suyun ücreti konusunda Tarım bakanlığından destek talep ettiklerini kaydeden Naimoğulları, bu konuda da belediyelerin yetkili olduğu yanıtını aldıklarını kaydetti.BALYA’YA DESTEK VERİLMELİHayvancının 120 bin balyaya ihtiyacı olduğunu ancak kurak geçen sezondan dolayı bunun 40 bininin üretilebildiğini, geriye kalanın ithal edilmesi gerektiğini ifade eden Naimoğulları, 70 krş olan balyaya 30 krş destek de talep ettiklerini ifade etti.EK BÜTÇE YARATMAK GEREKDesteklerin Temmuz’da ödeneceği konusunda ise Tarım sektörünün bütçede ayrılan 145 milyon TL ile idare etmenin mümkün olmadığını ifade eden Naimoğulları, “Ek bütçe yaratılması lazım, ek bütçe yaratmazsanız biz çiftçiler, çiftçi ile kavga edeceğiz, imalatçı ile kavga edeceğiz” dedi.Hayvancının hızlı çözümler beklediğini kaydeden Naimoğulları, “Bu günden sonra ciddi bir isyan çıkacaktır” dedi. Naimoğulları, Hükümet’in atacağı adımlar üzerinde, Birliğin 24 Nisan Salı günü tekrardan değerlendirme yapacağını kaydetti.(ID/HÖ)Haber: İbrahim Diran Fotoğraflar: Süleyman Önal