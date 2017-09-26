Hayvan Üreticileri, Artan Yem İhtiyacı Konusunda Hükümetten Destek İstedi

KKTC Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, ovalarda otlakların azaldığını ve yem ihtiyacının arttığını kaydederek, hükümeti bu konuda adım atmaya çağırdı.

Lefkoşa, 26 Eylül 17 : KKTC Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, ovalarda otlakların azaldığını ve yem ihtiyacının arttığını kaydederek, hükümeti bu konuda adım atmaya çağırdı.

Güvenlier, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, arpaya yapılan zam sonucu küçükbaş hayvan üreticisinin omuzlarındaki yükün arttığını kaydetti.

“Arpaya yapılan zam, elde avuçta olan her şeyini tüketmiş küçükbaş üreticisini üretimden koparma noktasına getirmiştir” diyen Güvenlier, hükümetin bu durumu görmezden gelmeyeceğine inanç belirtti.

Bu konuda bir devlet politikası oluşturulması gerektiğini kaydeden Güvenlier, keçi ve koyun sütü fiyatlarının da iyileştirilmesini talep etti.

(DOĞ/FEZ)