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21 Nisan 2017 Cuma 13:50

“hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” Projesinde İlk Tarama Süreci Üç Hafta İçerisinde Tamamlanıyor

Veteriner Dairesi tarafından yürütülen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesinde “Bölgesel Sohbet ve Bilgilendirme Toplantıları”nın ikincisi geçtiğimiz akşam Güzelyurt’ta yapıldı.

'hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” Projesinde İlk Tarama Süreci Üç Hafta İçerisinde Tamamlanıyor
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HAYVAN VARLIĞININ TÜMÜNDE HASTALIK ORANI %1

Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Veteriner Dairesi tarafından yürütülen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesinde “Bölgesel Sohbet ve Bilgilendirme Toplantıları”nın ikincisi geçtiğimiz akşam Güzelyurt’ta yapıldı.

Veteriner Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı temini hedefiyle yürütülen projedeki gelişmelerin paylaşıldığı ve sürece dair fikir alış verişinde bulunulan toplantıya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık bürokratları, AB yetkilileri, bölge milletvekilleri, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, hayvan üreticileri ve yetiştiricileri katıldı.

NAİMOĞULLARI

Toplantıda ilk sözü alan Hayvan üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, toplantının amacının Ekim ayından bu yana devam eden ülke genelindeki taramaların durumunu ortaya koymak ve hayvancıların sıkıntılarını öğrenip daha verimli çalışmak olduğunu belirtti.

KİUDULAS

Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Projesi Ekip Lideri Vaidotas Kiudulas ise, sürece dair sayısal verileri üreticiler ile detaylı şekilde paylaşarak, projenin temel hedeflerinden birinin ülkedeki tüm hayvanların sağlık açısından test edilip çiftliklerin durumlarına göre kategorize etmek olduğunu ifade etti.

ATABEN

Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben de projenin başlaması, gelişmesi ve gelinen süreçle ilgili olarak bilgiler vererek, ülkede ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir proje düzenlendiğini ve bu projeyi yürütmekte kararlı olduklarını belirtti.

Ataben ilk tarama sürecini 3 hafta içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek,  mevcut tabloyu oldukça sevindirici bulduğunu ve hastalık oranının %1 seviyesinde olduğunu söyledi. 

Ülkedeki tüm çiftlikler ari duruma gelene dek taramaların süreceğini, çiftliklerin sertifikalandırılacağını ve çiftliklerin resmi olarak ari duruma getirilmesinin ticaret anlamında fayda getireceğine vurgu yapan Ataben, şöyle devam etti:

“Hellimin tescili için üzerimize düşen sorumluluğu itinayla yerine getiriyoruz ve ben başarılı olacağımıza inanıyorum.”

ÇAVUŞOĞLU

Toplantının sonunda söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da,  hayvancılığın sürdürülebilir olması için hastalıkların yok edilmesinin önemine işaret ederek, bu amaçla ortak akıl ve elbirliğiyle ilk kez özel-kamu ortaklığında böyle bir projeye imza attıklarını kaydetti.

Projenin ciddiyetle ve akılcı bir mantıkla, istekli bir ekiple hızla devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, proje kapsamında zararın karşılanması ve hayvancının destek alabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin de destekleriyle ellerinden gelen katkıyı yaptıklarını ifade etti.

Sürecin tamamlanmasıyla ürünlerimizin dünya ile buluşabileceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, hayvancılıkta her geçen gün daha iyi noktalara gidildiğini ve sektörün önünün açık olduğunu söyledi.

(TUĞ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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