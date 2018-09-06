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Hayvan Üreticilerinin Eylemi Devam Ediyor

Hayvan Üreticilerinin Eylemi Devam Ediyor

06 Eylül 2018 Perşembe 13:19
Hayvan Üreticilerinin Eylemi Devam Ediyor

BAŞBAKAN ERHÜRMAN’IN TARIM BAKANLIĞI’NA GİDİP DİYALOG KURMASINI BEKLEYEN EYLEMCİLER, BAKANLIK KAPISI ÖNÜNDEKİ ÇİÇEKLİKLERİ TRAKTÖR VE DOZERLERLE HASARA UĞRATTI

EYLEMCİLER KENDİ ARASINDA DA TARTIŞTI VE ARBEDE YAŞANDI

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi sürüyor.

Çiftçiler Birliği’nin de destek verdiği eylemde öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Üreticiler önce kendi aralarında dün akşam belirlenen yeni süt fiyatının kabul edilip edilmemesi konusunda tartışma yaşadı ve bu sırada arbede yaşandı.

Ardından traktör ve dozerlerle bakanlığın içerisine girmeye çalışan üreticiler, bakanlık önündeki beton çiçekliklere de zarar verdi.

Pankartlar, havalı siren, korna, ziller, çanlarla ayrıca müzik ve Mehter Marşı çalarak bakanlığı protesto eden eylemciler, saat 14.00 itibarıyla Başbakan Tufan Erhürman’ın bakanlığa gelip diyalog kurmasını beklemeye devam ediyor.
 

Son Güncelleme: 06.09.2018 16:41
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