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01 Ekim 2017 Pazar 15:04

Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği Samsun Fuarı’nda

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 50 kişilik bir ekiple, bu yıl 3.’sü düzenlenen Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği Samsun Fuarı'nda
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 Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 50 kişilik bir ekiple, bu yıl 3.’sü düzenlenen Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

Birlik açıklamasına göre, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarı ziyaret ederek, yeni ekipmanları ve gelişen hayvancılığı yakından görme fırsatı bulan ekip, Tüyap’ın davetlisi olarak gittikleri üç günlük ziyarette, fuar alanını gezerek bazı firmalarla iş bağlantısı kurdu.

Birlik başkanı Mustafa Naimoğlulları, fuarların, ticaretin gelişmesine önemli katkısı olduğunu dile getirerek, üreticiler için de karlı bir ziyaret olduğunu belirtti.

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