Hayvan Üreticileri Eyleme Devam Kararı Aldı

HÜKÜMETLE HAYVAN ÜRETİCİLERİNİN GÖRÜŞMESİNDE OLUMLU SONUCA VARILAMADI

YARIN SAAT 10.00’DA YENİDEN TARIM BAKANLIĞI ÖNÜNDE TOPLANMA GEREKİRSE BAŞBAKANLIK’A GİTME KARARI ALINDI

Hükümetle eylemdeki hayvan üreticilerinin temsilcilerinin Başbakanlık’taki görüşmesi sonrasında Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği üyeleri eyleme devam kararı aldı.

Arpa fiyatlarının düşürülmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle dün Lefkoşa’da araçlı eylem başlatan Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği’yle, Başbakan Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve birliği temsilen bir heyet, bugün saat 16.00 sıralarında biraraya geldi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş saat 18.30’da Tatlısu Harnup Festivali’nin açılışına katılmak üzere toplantıdan ayrıldı.

Üreticilerin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi devam ederken hükümetle birlik temsilcilerinin görüşmesi saat 21.00 civarında sonuca varılamadan tamamlandı.

NAİMOĞULLARI: “DEĞİŞEN BİRŞEY OLMADI”

Başbakanlık’tan çıkışında basına açıklama yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bütün talepleri ilettiklerini ve uzun saatlerdir görüştüklerini ancak bugün için değişen bir şey olmadığını söyledi.

Küçükbaşa verilen arpa hibesinde bir miktar iyileştirme yapılarak bunun 60’tan 80 kiloya çıkarıldığını ancak TÜK’ün durumu ortaya konularak, arpa fiyatının hiçbir şekilde aşağıya çekilmediğini kaydeden Naimoğulları, gelinen aşamayı üyeleriyle paylaşacağını ve istenirse Başbakan’ın ve Tarım Bakanı’nın da yanlarına gelip konuyu izah edeceğini belirtti.

Naimoğulları, dünden bugüne değişen bir şey olmadığını vurgulayarak, hükümetin uzun vadeli planları olduğunu ancak kendilerinin “kuruş hesabı yapmaktan mutlu olmadığını” söyledi.

Mustafa Naimoğulları, kendilerinin bu sürece başlarken en azından düştükleri durumdan da kamuoyunun haberinin olmasını amaçladıklarını kaydetti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları daha sonra, Başbakanlık’tan ayrılarak Tarım Bakanlığı önündeki üyelerinin yanına giderek görüşmenin detaylarını anlattı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri Başbakan ve Tarım Bakanı’nın kendilerine açıklama yapmasını istemeyerek eyleme devam kararı aldı.

Naimoğulları, gecenin sonunda eyleme katılmayanları da destek olmaya davet ederek yarın sabah 10.00’da Tarım Bakanlığı önünde toplanacaklarını ve gerekirse Başbakanlık’a gideceklerini duyurdu.

