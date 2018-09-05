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Hayvan Üreticileri Eylem İçin Bugün Lefkoşa’da

Hayvan Üreticileri Eylem İçin Bugün Lefkoşa’da

05 Eylül 2018 Çarşamba 06:50
Hayvan Üreticileri Eylem İçin Bugün Lefkoşa’da

NAİMOĞULLARI: “HÜKÜMETLE GÖRÜŞMEK, PARA İSTEMEK, AÇILIM TALEP ETMEK İÇİN DEĞİL ÜRETİCİNİN NE DURUMDA OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN EYLEM YAPIYORUZ”

Hayvan üreticileri eylem için bugün Lefkoşa’da olacak. 

Hükümetin tarım ve hayvancılık politikasına ve zamlara tepki göstermek için Başkente gelecek üreticilerin eylemi araçlı olacak.
Hamitköy ve Gönyeli çemberlerinde saat 10.00’da toplanacak üreticiler, Kıbrıs Gazetesi önünde şehir içine hareket edecek; Girne Kapısı’ndan geçip eylem noktaları olan Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaşacak.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’a yaptığı açıklamada, “Üreticinin sesini duyurmaya, ne halde olduğunu göstermeye geliyoruz. Hükümetle görüşmek, para istemek, açılım talep etmek için değil Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine ortak olmak için eylem yapıyoruz. Ya var olacağız ya da göç edeceğiz” dedi.
Talepleri konusunda hükümetle defalarca görüştüklerini belirten Naimoğulları, “Taleplerimizi bugüne kadar yerine getirseler zaten getirirlerdi. Hükümet üreticinin yanında değil” şeklinde konuştu.
Ülkedeki her şeyin zamlandığını, girdi maliyetlerinin artmasıyla üretim yapmakta zorlandıklarını belirten Naimoğulları, “Hayvancı kendi ürününe fiyat biçemezken bir yandan tüccar zam yapıyor bir yandan hükümet… Ürettik sonra batıyoruz… ” dedi.
Hayvan üreticisinin bugüne kadar özveride bulunduğunu ancak son yem ve arpa zamlarının bardağı taşırdığını kaydeden Mustafa Naimoğulları, “Üretimden başka işimiz yok ama bu ülkede artık üretim yapılmaz. Üretimi de hükümet edenler yapsın, hayvanlara da onlar baksın” şeklinde konuştu.
 

Son Güncelleme: 05.09.2018 10:08
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