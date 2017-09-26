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26 Eylül 2017 Salı 12:10

Hayvan Üreticileri Birliği Tarım Bakanlığı’ndan Taleplerde Bulundu

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği,&nbsp; arpa zammı ve ülkedeki gelişmelere bağlı olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan bazı taleplerde bulundu.

Hayvan Üreticileri Birliği Tarım Bakanlığı'ndan Taleplerde Bulundu
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 Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği,  arpa zammı ve ülkedeki gelişmelere bağlı olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan bazı taleplerde bulundu.

Hayvan  Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları  imzasıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yazılı olarak iletilen talepler basınla da paylaşıldı.

Mustafa Naimoğulları,  sektörün  her gün ortaya çıkan  olumsuzluklar ve yanlış politikalardan dolayı ciddi anlamda etkilendiğini ve geriye dönüşümün  zorlaştığını belirtti.

Naimoğulları, arpaya gelen % 8-9 oranındaki zam baz alınarak,  küçükbaş hayvancıya ödenecek  42.5 TL olan  hayvan başı destek miktarının 50 TL’ye yükseltilmesi, eğer arpa verilecekse arpanın peşin fiyatı ortaya konularak  hayvan başı 65 kg arpa verilmesini talep etti.

Naimoğulları,  yeni fiyatlar öngörülerek veya 75 günlük vade fiyatlarını ortaya koyarak yapılacak hesaplamalara kesinlikle karşı olduklarını, bütün üreticilerin arpayı alabilmesi için banka temliklerinin kaldırılmasını istedi.

Naimoğulları, her yıl ekim ayında küçükbaş hayvancıya  faizsiz 120 kg / hayvan başına verilen  yemlik arpada  geçen yıl ciddi gecikmeler olduğundan hayvancının mağdur olduğunu, bu yüzden protokollerin şimdiden hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Tarım Bakanlığının ülkeye “koç getireceği” açıklamalarına  bilimsel verisi olmadığı için şiddetle karşı olduklarını söyleyen  Naimoğulları,  koç getirmenin alternatifinin suni tohumlama olduğunu,  ancak  hayvancıların geleceği için derhal koyun getirilmesi gerektiğini belirtti.

Küçükbaş hayvan hastalıklarına dikkat çeken Naimoğulları,  çiftliğinde birinci ve ikinci tarama sonucu %50 ve üzeri brusella, meadi-visna scrapi paratüberküloz belirlenen çiftliklerin  hemen kapatılması  bu işten geçinen hayvancıya  3 ay ara verildikten sonra damızlık koyun getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hayvanları  alınan ve işsiz kalan hayvancılara belli bir süre geçinebilmek için maaş bağlanmasını isteyen Naimoğulları, yüksek verimli ırklara hastalıklarla mücadelenin sonuçlanması sonucu ulaşılabileceğinin altını çizdi.

Bir kaç yıldır keçi sütünü pazarlamakta sıkıntı çektiklerini anlatan Naimoğulları, imalatçıların tepkileri, keçi sütü pazarının sınırlı olmasının  ciddi zorluklar yaşattığını ifade etti.

Süt fiyatlarındaki taleplerini de ileten Naimoğulları, açık koyu sütüne  15, buzluk koyun sütüne 18, soğuk koyun sütüne 20 Kuruş artış istedi.

Keçi sütünde de sırasıyla 12, 14 ve 16 Kuruş zam isteyen Naimoğulları,  inek sütüne ise  8, 10 ve  13 Kuruş artış talep etti.

Naimoğulları,  süt fiyatlarını kendi açılarından  değerlendirirken  iç ve dış etkenleri, arpa fiyatları artışını , hammadde fiyatlarını , yem fiyatlarını, su fiyatlarını  değerlendirerek  minimum artış koyduklarını söyledi.

Naimoğulları,  gerçek fiyatlar süt üzerine yansıtılmazsa  süt üretim miktarının azalmaya devam edeceğini,  eylül ayında geçen yılın aynı ayına  oranla süt üretim miktarının günlük 385 tondan 370 tona düştüğünü,  üretimin küçülmesinin   süt fabrikalarının kapanmasına ve SÜTEK’in  zor durumda kalmasına yol açacağını ifade etti.

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