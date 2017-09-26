Hayvan Üreticileri Birliği Tarım Bakanlığı’ndan Taleplerde Bulundu

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, arpa zammı ve ülkedeki gelişmelere bağlı olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan bazı taleplerde bulundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, arpa zammı ve ülkedeki gelişmelere bağlı olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan bazı taleplerde bulundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları imzasıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yazılı olarak iletilen talepler basınla da paylaşıldı.

Mustafa Naimoğulları, sektörün her gün ortaya çıkan olumsuzluklar ve yanlış politikalardan dolayı ciddi anlamda etkilendiğini ve geriye dönüşümün zorlaştığını belirtti.

Naimoğulları, arpaya gelen % 8-9 oranındaki zam baz alınarak, küçükbaş hayvancıya ödenecek 42.5 TL olan hayvan başı destek miktarının 50 TL’ye yükseltilmesi, eğer arpa verilecekse arpanın peşin fiyatı ortaya konularak hayvan başı 65 kg arpa verilmesini talep etti.

Naimoğulları, yeni fiyatlar öngörülerek veya 75 günlük vade fiyatlarını ortaya koyarak yapılacak hesaplamalara kesinlikle karşı olduklarını, bütün üreticilerin arpayı alabilmesi için banka temliklerinin kaldırılmasını istedi.

Naimoğulları, her yıl ekim ayında küçükbaş hayvancıya faizsiz 120 kg / hayvan başına verilen yemlik arpada geçen yıl ciddi gecikmeler olduğundan hayvancının mağdur olduğunu, bu yüzden protokollerin şimdiden hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Tarım Bakanlığının ülkeye “koç getireceği” açıklamalarına bilimsel verisi olmadığı için şiddetle karşı olduklarını söyleyen Naimoğulları, koç getirmenin alternatifinin suni tohumlama olduğunu, ancak hayvancıların geleceği için derhal koyun getirilmesi gerektiğini belirtti.

Küçükbaş hayvan hastalıklarına dikkat çeken Naimoğulları, çiftliğinde birinci ve ikinci tarama sonucu %50 ve üzeri brusella, meadi-visna scrapi paratüberküloz belirlenen çiftliklerin hemen kapatılması bu işten geçinen hayvancıya 3 ay ara verildikten sonra damızlık koyun getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hayvanları alınan ve işsiz kalan hayvancılara belli bir süre geçinebilmek için maaş bağlanmasını isteyen Naimoğulları, yüksek verimli ırklara hastalıklarla mücadelenin sonuçlanması sonucu ulaşılabileceğinin altını çizdi.

Bir kaç yıldır keçi sütünü pazarlamakta sıkıntı çektiklerini anlatan Naimoğulları, imalatçıların tepkileri, keçi sütü pazarının sınırlı olmasının ciddi zorluklar yaşattığını ifade etti.

Süt fiyatlarındaki taleplerini de ileten Naimoğulları, açık koyu sütüne 15, buzluk koyun sütüne 18, soğuk koyun sütüne 20 Kuruş artış istedi.

Keçi sütünde de sırasıyla 12, 14 ve 16 Kuruş zam isteyen Naimoğulları, inek sütüne ise 8, 10 ve 13 Kuruş artış talep etti.

Naimoğulları, süt fiyatlarını kendi açılarından değerlendirirken iç ve dış etkenleri, arpa fiyatları artışını , hammadde fiyatlarını , yem fiyatlarını, su fiyatlarını değerlendirerek minimum artış koyduklarını söyledi.

Naimoğulları, gerçek fiyatlar süt üzerine yansıtılmazsa süt üretim miktarının azalmaya devam edeceğini, eylül ayında geçen yılın aynı ayına oranla süt üretim miktarının günlük 385 tondan 370 tona düştüğünü, üretimin küçülmesinin süt fabrikalarının kapanmasına ve SÜTEK’in zor durumda kalmasına yol açacağını ifade etti.