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Hayvan Üretici Ve Yetiştiricileri, Eylemin Devam Ettiğini Açıkladı

Hayvan Üretici Ve Yetiştiricileri, Eylemin Devam Ettiğini Açıkladı

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:41
Hayvan Üretici Ve Yetiştiricileri, Eylemin Devam Ettiğini Açıkladı

BİRLİKTEN “VAROLUŞ MÜCADELESİNDE BİRLİKTE SES GETİRELİM… GELECEĞİMİZE BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM” ÇAĞRISI

NAİMOĞULLARI: “HEPİMİZ BATACAĞIZ BİRLİKTE YOK OLACAĞIZ”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvancıların 5 Eylül Çarşamba günü başlatmış olduğu varoluş mücadelesine devam ettiğini açıkladı.

Naimoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam ve bugün polisin araçları çekiciyle çektiği gibi üreticiyi arayarak, araçları kaldırması konusunda tehdit ettiğini bildirdi.

“POLİS VE BELEDİYELER ARAÇLARA ZARAR VERİYOR”

Mustafa Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Bu mücadeleye bu şekilde engel olunmaz. Üretici Pazartesi araçlı veya araçsız çok daha güçlü Lefkoşa’ya gelecektir. Polis ve Belediyeler araçlara zarar vermektedir. Hayvancılar Birliği zamlardan ve yanlış politikalardan etkilenen tüm halka ve üreticilere çağrıda bulunmaktadır. Geleceğimize birlikte sahip çıkalım. Varoluş mücadelesinde birlikte ses getirelim. Hepimiz batacağız birlikte yok olacağız.”
















 

Son Güncelleme: 08.09.2018 17:04
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