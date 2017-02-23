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23 Şubat 2017 Perşembe 11:21

“Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” Projesi Kapsamında Taramalar Sürüyor

Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, Veteriner Dairesi tarafından Avrupa Birliği’nin (AB) teknik ve mali desteğiyle yürütülen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 160 bin hayvanın tarandığını açıkladı.

'Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” Projesi Kapsamında Taramalar Sürüyor
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LEFKOŞA VE VADİLİ’DEKİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI, GAZİMAĞUSA VE GÜZELYURT BÖLGELERİNDE GEÇİLDİ

ATABEN: “BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 160 BİN HAYVANIN TARANDI... PROJEMİZİ GÜNBEGÜN GENİŞLETİYORUZ”

Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, Veteriner Dairesi tarafından Avrupa Birliği’nin (AB) teknik ve mali desteğiyle yürütülen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 160 bin hayvanın tarandığını açıkladı.

Ataben, “Projemizi günbegün genişletiyoruz” dedi.

Veteriner Dairesi konuyla ilgili açıklamasında, Ataben’in konuyla ilgili değerlendirmesine yer verdi.

Daireden verilen bilgiye göre, hayvan hastalıklarıyla ilgili ilk tarama Haziran 2016’da başladı.

Lefkoşa ve Vadili’deki çalışmalar tamamlandı, Gazimağusa ile Güzelyurt bölgelerinde geçildi.

Bu güne kadar Çayönü, Erdemli, Cihangir, Vadili ve Balıkesir olmak üzere, 4’ü büyükbaş, 2’si küçükbaş çiftliği 6 işletmeye “hastalıklardan ari” sertifikası verildi.

ATABEN: “TARAMA ÇALIŞMALARI BÖLGE BÖLGE SÜRÜYOR”

Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, konuyla ilgili açıklamasında, şimdiye kadar 160 bin civarında hayvandan kan numunesi alınarak test yapıldığını belirtti.

Tarama çalışmalarının bölge bölge sürdüğünü; hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlar taranarak sonuca göre hasta hayvanların sürülerden uzaklaştırıldığını belirten Ataben, “Projemizi günbegün genişletiyoruz” dedi.

“SAĞLIK DURUMU BELLİ OLMAYAN HAYVANLARI ÇİFTLİKLERİNİZE KABUL ETMEYİN”

Ataben, şu uyarılarda bulundu:

“Hayvancılar, biz numune alımına gelmeden önce, çiftliklerindeki tüm hayvanların kaydının eksiksiz olduğuna dikkat etmeli. Hayvanlarını çiftliklerden hareket ettirmeye mecbur kaldıkları takdirde bunu mutlaka kaza dairelerimize bildirmelidir. Bu süreçte hayvancılarımıza en önemli tavsiyem, sağlık durumu belli olmayan hayvanları çiftliklerine kabul etmemeleridir.”

“PROJEMİZLE BELİRSİZLİKLERİ AŞIYORUZ”

Bilinmezliğin sorunları da beraberinde getirdiğini kaydeden Hüseyin Ataben, şunu ekledi:

“Projemizle belirsizlikleri aşıyoruz. Projemiz sonucunda, AB kuralları çerçevesinde sağlık statüsü bilinmeyen hayvan varlığımız kontrol edilmiş olacak, sağlık statüleri ‘bilinir’ hale gelecek. Bu durum üreticilerimiz ve tüketiciler arasında güven yaratacak”

HASTALIKTAN ARİ ÇİFTLİK STATÜSÜ NASIL ELDE EDİLİYOR?

Hastalıktan ari çiftlik statüsünün nasıl elde edildiği konusunda şu bilgiler aktarıldı:

“Hastalıkların tespiti için Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği adına özel veteriner hekimler yönetiminde çiftliklerden kan numunesi alınıyor, tüberkülin uygulaması yapılıyor.

Kaza Veteriner daireleri yetkilileri süreçte denetim ve koordinasyonu sağlıyor. Alınan numuneler Veteriner Dairesi Hayvan Sağlığı laboratuvarlarına iletiliyor. Numuneler, proje kapsamında istihdam edilen laboratuvar teknisyen ekipleri ve daire uzmanları tarafından test ediliyor.

Çiftliklerde, yılda iki kez kan numunesi alınıyor ve tüberkülin uygulaması yapılıyor. İki kontrol sonunda hayvanları sağlıklı bulunan üreticilere ‘hastalıktan ari çiftlik’ statüsü veriliyor.”

 (RÇ/HÖ)    FOTOĞRAFLI

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