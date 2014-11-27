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Haydi “Zeytin Festivali” ne..

Lefkoşa’da ara bölgede pazar günü “İki Toplumlu Zeytin ve Sonbahar Meyveleri Festivali” düzenleniyor.

Haydi “Zeytin Festivali” ne..

Lefkoşa’da ara bölgede pazar günü “İki Toplumlu Zeytin ve Sonbahar Meyveleri Festivali” düzenleniyor.

27 Kasım 2014 Perşembe 08:21
Haydi “Zeytin Festivali” ne..
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KIBRISLI TÜRK VE RUM ZEYTİN ÜRETİCİLERİNİN DÜZENLEYECEĞİ FESTİVALDE ZEYTİN, NARENCİYE VE NAR ÜRÜNLERİ DE SERGİLENECEK

 Lefkoşa’da ara bölgede pazar günü “İki Toplumlu Zeytin ve Sonbahar Meyveleri Festivali” düzenleniyor.

Kıbrıslı Türk ve Rum zeytin, narenciye ve nar üreticilerinin ürünlerini 40 stantta teşhir edeceği festival,de iki toplumlu müzik şöleni de yer alacak. Ledra Palace’ta 10.00-18.00 saatleri arasında yer alacak festivalde, geleneksel Kıbrıs ekmeğiyle zeytinyağı tadım testleri de yapılacak ancak satış olmayacak.

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum zeytin üretici örgütlerinin talebi üzerine düzenlenecek festival, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Bitkisel Üretim Projesi altında yapılacak.

Avrupa Komisyonu’nun açıklamasına göre festival, pazar günü ara bölgede Ledra Palace Oteli civarında bulunan Fulbright Vakfı ve Chateau Status Restoran binasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yer alacak.

ZEYTİN, NAR VE NARENCİYE ÜRÜNLERİ

Festivalde ada genelinde yetiştirilen zeytin, nar ve narenciye türleri gibi sonbahar ürünleri sergilenecek. Festivalde ayrıca adanın farkı bölgelerinde üretilen zeytin yağı tadımı imkanı da sunulacak. Etkinliğin iki taraftan nar, narenciye ve zeytin üreticilerinin bir araya getirmesi açısından da önem taşıdığı kaydedildi.

Festivalin, son altı yılda Kıbrıs Türk tarafında tarımsal teknik destek sunan Avrupa Birliği Destekli Bitkisel Üretim Projensin kapanış etkinliği de olacağı kaydedildi. Söz konusu projenin hedefinin, AB’nin diğer projelerinde de olduğu gibi, tarım alanında faaliyet gösteren Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların yakınlaşmasını sağlamak olduğu ifade edilen açıklamada, hafta sonu düzenlenecek etkinliğin bir diğer hedefinin de iki kesimden nar, zeytin ve narenciye üreticileri arasında işbirliğinin gelişmesine olanak sağlamak, tartışma ortamı yaratmak olduğu kaydedildi.

Etkinliğin Kıbrıslı Türklere yönelik mali yardım programı kapsamında finanse edildiği kaydedilen açıklamada, projenin önemli bir bölümünü teşkil eden kırsal ekonominin gelişimi için bu güne kadar 35 milyon Euro ayrıldığı kaydedildi.

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