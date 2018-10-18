Haydarpaşa Ticaret Lisesi Lefkoşa Hayvan Barınağı’na Katkıda Bulundu

Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.): Haydarpaşa Ticaret Lisesi (HTL) Lefkoşa Hayvan Barınağı’na katkıda bulundu.



Lefkoşa Türk Belediyesinden (LTB) yapılan açıklamaya göre, öğrenci ve öğretmenlerin ortak topladığı ürünler LTB’ye teslim edildi.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, dün HTL Okul Müdürü Mehmet Aşan ve Müdür Muavini Ozan Çoli yönetimindeki Onur Kurulu heyetini kabul etti.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür eden öğretmenler ve öğrenciler arasında topladıkları çeşitli gıda ürünleri ve mamaları ilgili personele verdiler.



Açıklamada, Lefkoşa Hayvan Barınağı ile ilgili toplumsal duyarlılığın gün geçtikçe arttığı, çeşitli kurum, kuruluş ve duyarlı kişilerin katkılarının giderek artış gösterdiği kaydedildi.

(HUR/YIL)

