“Hayatı Seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum” Kampanyası Tanıtıldı

EROĞLU: “KAMPANYA KAPSAMINDA GENÇLER, AİLELER VE EĞİTİMCİLER OLMAK ÜZERE 3 GRUBA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

BAŞEL: “AİLELER DÜZENLENECEK ETKİNLİKLERİ KAÇIRMASIN”

ADALIER: “SAĞLIKLI ORTAMDA YETİŞEN, İLETİŞİM BECERİLERİ GELİŞMİŞ, SOSYAL, HAYIR DEME ÖZGÜVENİNE SAHİP GENÇLERİN MADDEYLE BULUŞMASI ÇOK ZOR”

“TUTUKLU SAYISI 2012’DE 319, 2013’DE 325, 2014’DE 346…”

Gençlik Dairesi Müdürlüğü bağımlılıkla mücadele için oluşturulan ve toplumsal seferberliği öngören “Geleceğimizi Şimdiden Yaratalım” projesi kapsamında hazırlanan “Hayatı Seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum” kampanyasını tanıttı.

“Hayatı seviyorum, uyuşturucuya hayır diyorum” sloganının da kullanıldığı kampanya, Lefkoşa Golden Tulip’te düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Basın toplantısında Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi Müdürü Ali Adalıer, Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, kampanyayı üstlenen Abrakadabra İletişim Yönetimi adına Direktör Cem Kar hazır bulundu.

Basın toplantısında konuşmalara geçilmeden önce kampanya için oluşturulan kamu spotu gösterildi.

“3 GRUBA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

Basın toplantısında ilk sözü alan Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, “Hayatı Seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum” kampanyasının “Geleceğimizi Şimdiden Yaratalım” projesi kapsamında başladığını kaydederek, söz konusu projenin 2011 yılında başlatıldığını söyledi.

Proje kapsamında, 2011- 2012- 2013 yıllarında bağımlılıkla ilgili seminerler düzenlendiğini, kamu spotları hazırlandığını ve bilgilendirme toplantıları yapıldığını anlatan Eroğlu, bugün “Geleceğimizi Şimdiden Yaratalım” projesinin 2’nci basamağını başlattıklarını aktardı.

Eroğlu, “Hayatı Seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum” kampanyası kapsamında gençler, aileler ve eğitimciler olmak üzere 3 gruba ulaşmayı hedeflediklerini de söyledi.

Ailelere ve öğretmenlere eğitim verileceğini dile getiren Eroğlu, madde kullanımının azaltılması konusunda 8’inci sınıftaki öğrencilerin de aydınlatılacağını, bu konudaki takvim ve programın yakın zamanda oluşturulacağını ve duyurulacağını kaydetti.

Projenin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Gençlik Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi işbirliğinde yürütüleceğini de belirten Eroğlu, projenin ve kampanyanın diğer önemli paydaşının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarının, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin olacağını vurguladı.

“HERKESİ KONFERANSLARA KATILMAYA DAVET EDİYORUM”

Herkesi yürütülecek çalışmalara ve bu konuda düzenlenecek konferanslara katılmaya davet eden Eroğlu, proje kapsamında profesyonel bir ekip tarafından görseller hazırlandığını ve bu görsellerin tüm şehirlerin farklı bölgelerinde kullanılacağını da söyledi.

Projenin en önemli paydaşlarından birinin Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi olduğunu vurgulayan Gencay Eroğlu, ebeveynler ve eğitimciler için konferanslar düzenleneceğini, bu kapsamda yetişkinlere yönelik eğitim modülleri hazırlandığını söyledi.

Eroğlu, çocuk ve gençlerin bu oturumlara getirilmemesinin özellikle rica edildiğine de dikkat çekti.

Kampanya kapsamında gençlerin güzel mesajlar ilettiği videoların kamu spotu haline getirildiğini de söyleyen Eroğlu, bunların tüm kanallarla paylaşılacağını söyledi.

Eroğlu, şunları söyledi:

“Kampanya görsellerinin yanı sıra tüm halkımız uyuşturucuyla mücadeleye yönelik paylaşımlarını sosyal medya üzerinden twitter ve instagram’da #bendehayatıseviyorum hashtagları, facebook üzerinden www.facebook.com/bendehayatiseviyorum linki ve www.hayatiseviyorum.com web sitesi üzerinden paylaşımlarda bulunabilecekler.

Bu paylaşım ağıyla gençlerin sadece projenin hedef kitlesi olmalarından ziyade aynı zamanda önemli bir parçası haline getirmek amaçlanmıştır.”

BAŞEL

Basın toplantısında söz alan Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel de, proje kapsamındaki eğitimler için 3 ayrı modül hazırlandığını belirterek, aile, okul yöneticileri ve öğretmenlere verilecek eğitimlerde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi yetkilisinin kendileriyle birlikte hareket edeceğini söyledi.

Başel, çocuklara verilecek eğitimlere de dikkat çekerek, bu eğitim modüllerinin hiçbir uyuşturucu maddenin ismini, etkisini ya da nerede bulunacağını özendirici nitelikte olmadığını vurguladı.

Çocuklara ve gençlere yasal olan ve yaygın şeklide tüketilen alkol ve sigaraya bağımlılığın nasıl geliştiğine ilişkin bir eğitim vereceklerini söyleyen Başel, öğretmen ve ailelere verilecek eğitimde sadece uyuşturucu değil, evden-okuldan kaçma, kendine zarar verme, erken yaşta riskli cinsel deneyim gibi riskli davranışların nasıl geliştiğinin anlatılacağını söyledi.

Başel, “Ailelerin düzenlenecek bu etkinlikleri kaçırmasını istemiyorum” dedi.

ADALIER

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi Müdürü Ali Adalıer ise basın toplantısındaki konuşmasında, tüm tedbirlere rağmen dünyada olduğu gibi KKTC’de de madde kullanımının arttığını kaydetti.

Bazı verilere değinen Adalıer, “2012 yılında bu suçla ilgili tutuklanan ve aleyhinde işlem başlatılan kişi sayısı 319 iken, 2013’te bu sayı 325’e, 2014’te bugün itbarıyla 346’ya yükseldi” dedi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi Müdürü Ali Adalıer, “Sağlıklı ortamda yetişen, iletişim becerileri gelişmiş, sosyal, hayır deme özgüvenine sahip gençlerin maddeyle buluşması çok çok zordur” diyerek ailelerin düzenlenecek eğitimlere katılmasını istedi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili proje üretmeye devam edeceğini kaydeden Adalıer, üretilen projelere de destek vereceklerini kaydetti.