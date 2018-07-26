banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96468
ALTIN
190.421
DOLAR
4.8195
STERLİN
6.3512
EURO
5.6441
Ercan’da Eylemcilerle Polis Arasında Arbede Çıktı!
Ercan’da Eylemcilerle Polis Arasında Arbede...
Bakana ağır suçlama!
BAKANA AĞIR SUÇLAMA!
"İlkokul çocuğu gibi gammazcı!"
"İLKOKUL ÇOCUĞU GİBİ GAMMAZCI!"
Hırsızlık yapmak uğruna ölüyordu
HIRSIZLIK YAPMAK UĞRUNA ÖLÜYORDU
banner282
Flaş Haber
Bakana ağır suçlama!
Kapat

Hayata Dokun Hareketi Yunanistan’daki Yangının Yaralarını Sarmak İçin Göreve Hazır Olduğunu Belirtti

Hayata Dokun Hareketi, Atina yakınlarındaki yangında oluşan yaraları sarmak için göreve hazır olduklarını belirtti.

Hayata Dokun Hareketi Yunanistan’daki Yangının Yaralarını Sarmak İçin Göreve Hazır Olduğunu Belirtti

Hayata Dokun Hareketi, Atina yakınlarındaki yangında oluşan yaraları sarmak için göreve hazır olduklarını belirtti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:17
Hayata Dokun Hareketi Yunanistan’daki Yangının Yaralarını Sarmak İçin Göreve Hazır Olduğunu Belirtti


Hayata Dokun Hareketi, Atina yakınlarındaki yangında oluşan yaraları sarmak için göreve hazır olduklarını belirtti.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, “Meydana gelen yaraları sarmak ve dayanışmak amacıyla; her an göreve hazır olduğumuzu ve tüm imkânlarımızı seferber ederek örgütleyebileceğimizi iletmek istiyoruz” denildi.

Atina yakınlarındaki yangın nedeniyle ortaya çıkan üzücü ve vahim sonuçların derin yaralar bıraktığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri ifade edildi.

 

banner288
Son Güncelleme: 26.07.2018 13:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay, Lions Kulüpleri Federasyonu Üyelerini Kabul Etti
Uluçay, Lions Kulüpleri Federasyonu Üyelerini Kabul Etti
Sahte Evrakla Başkasının Aracını Sattı…tutuklandı
Sahte Evrakla Başkasının Aracını Sattı…tutuklandı
Ltb, 53 İş Yerini Denetledi
Ltb, 53 İş Yerini Denetledi
Bağımsızlık Yolu, Şartlı Tahliyelerle İlgili İçişleri Bakanlığından İkinci Kez Bilgi Talep Etti
Bağımsızlık Yolu, Şartlı Tahliyelerle İlgili İçişleri Bakanlığından İkinci Kez Bilgi Talep Etti
Erenköy Milli Bilinç Kampı, KKTC, Türkiye, Gürcistan Ve Kerkük’ten İzcilerin Katılımıyla Yapılacak...
Erenköy Milli Bilinç Kampı, KKTC, Türkiye, Gürcistan Ve Kerkük’ten İzcilerin Katılımıyla Yapılacak...
KTTO İle KTOEÖS Yetkilileri Görüştü!
KTTO İle KTOEÖS Yetkilileri Görüştü!
Yıldırım, KTTO’yu Ziyaret Etti!
Yıldırım, KTTO’yu Ziyaret Etti!
Ercan’da Eylemcilerle Polis Arasında Arbede Çıktı!
Ercan’da Eylemcilerle Polis Arasında Arbede Çıktı!
1 Eylül Küresel Barış İçin Eylem Günü…
1 Eylül Küresel Barış İçin Eylem Günü…
Cas Çalışanları Ercan’da Eylemde!
Cas Çalışanları Ercan’da Eylemde!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim