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Hayata Dokun Hareketi Ekonomik Krizle İlgili Açıklama Yaptı!

Hayata Dokun Hareketi, ekonomik kriz hakkında açıklama yaptı. “Krizin varlığını fırsat bilen bir takım çevreler de gereksiz biçimde fakirleştirme politikaları ile zam üstüne zam yapmaktadır” denilen açıklamada hükümet, ekmek ve suya yapılan zamları kontrol etmeye ve denetlemeye çağrıldı

Hayata Dokun Hareketi Ekonomik Krizle İlgili Açıklama Yaptı!

Hayata Dokun Hareketi, ekonomik kriz hakkında açıklama yaptı. “Krizin varlığını fırsat bilen bir takım çevreler de gereksiz biçimde fakirleştirme politikaları ile zam üstüne zam yapmaktadır” denilen açıklamada hükümet, ekmek ve suya yapılan zamları kontrol etmeye ve denetlemeye çağrıldı

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:58
Hayata Dokun Hareketi Ekonomik Krizle İlgili Açıklama Yaptı!


 Hayata Dokun Hareketi, ekonomik kriz hakkında açıklama yaptı.
“Krizin varlığını fırsat bilen bir takım çevreler de gereksiz biçimde fakirleştirme politikaları ile zam üstüne zam yapmaktadır” denilen açıklamada hükümet, ekmek ve suya yapılan zamları kontrol etmeye ve denetlemeye çağrıldı.
Hükümet icraatlarının eleştirildiği açıklamada, “Devlet tarafından açıklanan ve yetersiz olan önlemlerin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiriyoruz” ifadelerine yer verildi.
 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 20:11
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