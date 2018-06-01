“hayat Yaşamaya Değer” Adlı Beste Kitabının Tanıtımı Pazartesi Yapılacak
Lefkoşa, 1 Haziran 18 (.): Kıbrıslı Bestekar ve Söz Yazarı Hasan Sadrazam’ın yazdığı “Hayat Yaşamaya Değer” adlı beste kitabının tanıtımı, pazartesi günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de yapılacak.
“hayat Yaşamaya Değer” Adlı Beste Kitabının Tanıtımı Pazartesi Yapılacak
Lefkoşa, 1 Haziran 18 (.): Kıbrıslı Bestekar ve Söz Yazarı Hasan Sadrazam’ın yazdığı “Hayat Yaşamaya Değer” adlı beste kitabının tanıtımı, pazartesi günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de yapılacak.
01 Haziran 2018 Cuma 12:06
Lefkoşa, 1 Haziran 18 (.): Kıbrıslı Bestekar ve Söz Yazarı Hasan Sadrazam’ın yazdığı “Hayat Yaşamaya Değer” adlı beste kitabının tanıtımı, pazartesi günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de yapılacak.
Kitabın satışından elde edilecek gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.
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