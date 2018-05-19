“Hayat Çocuklar İle Renkli“ projesi sürüyor

DELİCEIRMAK: “AMACIMIZ, SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ AŞILAMAKTIR”



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) işbirliğinde 4 yıldır Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak tarafından Lefkoşa Arabahmet bölgesinde minik yüreklerle yürütülen “Hayat Çocuklar ile Renkli” Sosyal Sorumluluk Projesi’nin dördüncüsü yapıldı.



GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, GAÜ Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin destek verdiği etkinlik Arabahmet Kültür Evi bahçesinde bölgede yaşayan miniklerin katılımıyla gerçekleşti.





“Hayat Çocuklar ile Renkli” başlıklı sosyal sorumluluk projesi ile ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak, “Amacımız, sosyal sorumluluk bilincini aşılamaktır. Bu çerçevede projelerin sürdürülebilir olması önemlidir” dedi.Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Görevlileri Mehmet Ali Ateş ve Nejla Göktan; 4 yıldır devam eden “Hayat Çocuklar ile Renkli” sosyal sorumluluk projesine katkı koymaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.Dr. Nimet Harmancı ise Deliceırmak tarafından yürütülen “Hayat Çocuklar ile Renkli” sosyal sorumluluk projesinde başladığı günden itibaren yer almanın mutluluğunu ifade ederken, “GAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Okul Öncesi Bölümü öğrencileri ile beraber toplumsal farkındalık yaratmaya devam edeceğiz” dedi.