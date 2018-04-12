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Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan güzel oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Henüz ilkokul yıllarında tiyatroya ilgi duyan ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan 1990 doğumlu oyuncu Eda Ece, yıllar içerisinde geçirdiği değişimle dikkat çekiyor.

Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan güzel oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Henüz ilkokul yıllarında tiyatroya ilgi duyan ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan 1990 doğumlu oyuncu Eda Ece, yıllar içerisinde geçirdiği değişimle dikkat çekiyor.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:43
Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan güzel oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!
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Bir tiyatro oyununda keşfedilerek oyunculuk macerasına başlayan Ece, ilk kamera önü deneyimini ‘Hayat Bilgisi’ dizisinde yaşadı.

hayat-bilgisi-dizi

Perran Kutman gibi usta bir oyuncuyla kamera karşısına geçme şansı bulan Eda Ece, daha geniş kitleler tarafından yine bir okul dizisi olan Pis Yedili ile tanındı. Burada Günçiçek (Cimbom) karakteriyle seyircinin karşısına çıkan Eda Ece’nin kariyer yolculuğu da böylece başladı.

pis-yedili-cimbom

‘Pis Yedili’ dizisi final yaptıktan sonra da ‘Beni Böyle Sev’ adlı dizide Zeyno karakterini canlandırdı.

pis-yedili-2

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı ‘Kocan Kadar Konuş’ filminde Ceren rolüyle yer aldı.

kocan-kadar-konus

2017’de ‘Deli Dumrul’ filminde rol aldı ve film için saçlarını kahverengiye boyadı.

eda-ece

Son olarak ‘Yasak Elma’ dizisinde Yıldız Yılmaz’ı canlandıran oyuncu değişimiyle dikkat çekiyor ve beğeni topluyor.

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Son Güncelleme: 12.04.2018 11:46
Anahtar Kelimeler:
Yeni ImajOyuncuEda Ece
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