Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan güzel oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Bir tiyatro oyununda keşfedilerek oyunculuk macerasına başlayan Ece, ilk kamera önü deneyimini ‘Hayat Bilgisi’ dizisinde yaşadı.

Perran Kutman gibi usta bir oyuncuyla kamera karşısına geçme şansı bulan Eda Ece, daha geniş kitleler tarafından yine bir okul dizisi olan Pis Yedili ile tanındı. Burada Günçiçek (Cimbom) karakteriyle seyircinin karşısına çıkan Eda Ece’nin kariyer yolculuğu da böylece başladı.

‘Pis Yedili’ dizisi final yaptıktan sonra da ‘Beni Böyle Sev’ adlı dizide Zeyno karakterini canlandırdı.

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı ‘Kocan Kadar Konuş’ filminde Ceren rolüyle yer aldı.

2017’de ‘Deli Dumrul’ filminde rol aldı ve film için saçlarını kahverengiye boyadı.

Son olarak ‘Yasak Elma’ dizisinde Yıldız Yılmaz’ı canlandıran oyuncu değişimiyle dikkat çekiyor ve beğeni topluyor.

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