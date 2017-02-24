Hayali faturalar düzenledi, makbuzlarla oynadı!

Çalıştığı işyerine ait iç giyim satışından elde ettiği 32 bin 820 TL’yi sirkat etiği iddia edilen Atakan Demirdöven mahkemeye çıkarılarak, aleyhine 6 gün daha ek tutukluluk emri temin edildi.





Çalıştığı işyerine ait iç giyim satışından elde ettiği toplam 32 bin 820 TL’yi sirkat ettiği iddia edilen Atakan Demirdöven aleyhine yürütülen polis soruşturması devam ediyor.

Günlerdir poliste tutuklu bulunan Atakan Demirdöven, dün, ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde, Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla’nın huzuruna çıkarıldı ve aleyhine tahkikat amaçlı 6 gün daha ek tutukluluk emri temin edildi.

Polis, gönüllü ifade verip “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarını işlediğini kabul eden Atakan Demirdöven’in, hayali ve gerçek şahıslara fatura düzenlediğini tespit etti ve sirkat edilen miktarın artacağı üzerinde durdu.

Daha çok iş var!

İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Serhan Bundak, meselenin tahkikatını yürüten ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan Polis Memuru Hakan Savtekin’i, meseleyle ilgili gelişmeleri aktarması için tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis Hakan Savtekin, zanlının, 2016-2017 yılları arasında, pazarlamacı olarak çalıştığı StreamTrading Ltd. adına, mağazalara verdiği iç giyim ürünlerine karşılık kesmiş olduğu tahsilat makbuzlarında oynama yaptığını anımsattı.

Zanlının kestiği tahsilat makbuzunun 2’inci suretinde oynama yapıp satış miktarını değiştirdiğini ve aradaki farkı şirket yetkilisine vermeyip sirkat ettiğini kaydeden tanık polis, şikayet üzerine tutukladığı zanlının evinde arama yaptığından söz etti.

Hakan Savtekin, zanlının Lefkoşa’daki bahse konu evinde, içerisinde yalnızca 3 suret bulunan bir blok fatura defteri ve şirket tarafından müşterilere verilmek üzere zanlıya teslim edilen cari hesap listelerini bularak emare aldığını söyledi.

Savtekin, emare faturaları incelediğini ve zanlının bu defterden hayali ve gerçek fatura düzenleyip fatura karşılığındaki meblağları zimmetine geçirdiğini tespit ettiğini kaydederek, meseleyle ilgili 9 kişiden ifade alıp, 22 adet sahtelenmiş makbuz tespit ettiğini dile getirdi.

İki blok faturanın kayıp olduğunu söyleyen tanık polis, toplam 32 bin 820 TL sirkat eden zanlının, gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğine vurgu yaptı ve Girne ve Lefkoşa bölgesindeki müşterilerden ifade alacağını beyan ettikten sonra, mahkemeden, tahkikatını salimen tamamlayabilmek için 6 günlük ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.



Sedef Boşnak- Kıbrıs





