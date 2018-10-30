banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
215.950
DOLAR
5.4805
STERLİN
6.9872
EURO
6.2271
3’er gün tutuklu kalacaklar
3'ER GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Yarın elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Cumhurbaşkanı Akıncı KKTC’ye döndü
AKINCI KKTC’YE DÖNDÜ
Kaçak geçip yasal girmeye çalıştılar
Kaçak geçip yasal girmeye çalıştılar
banner282

“hayalet Kumpanya” Oyunu 2 Kasım Cuma Akşamı Sezonu Açıyor

Lefkoşa, 30 Ekim 18 :Müzikli komedi oyunu “Hayalet Kumpanya” , 2 Kasım Cuma akşamı  sezonu açıyor.

“hayalet Kumpanya” Oyunu 2 Kasım Cuma Akşamı Sezonu Açıyor

Lefkoşa, 30 Ekim 18 :Müzikli komedi oyunu “Hayalet Kumpanya” , 2 Kasım Cuma akşamı  sezonu açıyor.

30 Ekim 2018 Salı 14:41
“hayalet Kumpanya” Oyunu 2 Kasım Cuma Akşamı Sezonu Açıyor

Lefkoşa, 30 Ekim 18 :Müzikli komedi oyunu “Hayalet Kumpanya” , 2 Kasım Cuma akşamı  sezonu açıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre “Hayalet Kumpanya” oyunu, 2 Kasım Cuma akşamından itibaren çarşamba ve cuma akşamları saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde oynanacak.

Anton Çehov’un kısa oyunlarından oluşan, Yılmaz Gruda’nın çevirdiği,  Yiğit Sertdemir’in yönettiği, tek perdelik “Hayalet Kumpanya” oyununda, Deniz Çakır, Barış Refikoğlu, Aytunç Şabanlı, Osman Ateş, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, İzel Seylani, Asu Demircioğlu, Cem Aykut, Melihat Melis Beşe, Melek Erdil, Umut Ersoy ve  Havva Güleş rol alıyor.

Orkestrada ise Hüseyin Kırmızı, Hüseyin Altan, Ali Suyolcu, Behiç Anibal var.

Oyunun dramaturjisini ve şarkı sözlerini Aliye Ummanel, özgün müziğini Osman  Ateş, müzik düzenlemesini Cahit Kutrafalı, dekor kostüm tasarımını Özlem Yetkili, afiş tasarımını Umut Ersoy ve reji asistanlığını Burçin Yel yaptı. Bunun yanında, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulmasını Mehmet Eseri, dekor uygulmasını ise Mehmet Demir, Şükrü Demir ve Ergün Demir üstlendi.
Biletler 09:00- 16.00 arası Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan ve oyun akşamları kapıdan temin edilebilir.
Ayrıntılı bilgi  22 78 782 numaralı telefon elde edilebilecek.
(ÖZ/YIL) FOTOĞRAFLI 
 





Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Töre: “Tüzük gereği genel başkan Cumartesi ilan edilecek”
Töre: “Tüzük gereği genel başkan Cumartesi ilan edilecek”
Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 1 Kasım’da Başlıyor
Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 1 Kasım’da Başlıyor
Sığırcılık ünitesi kapatılıyor
Sığırcılık ünitesi kapatılıyor
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu İlkokullararası Resim Yarışması Düzenleniyor
“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu İlkokullararası Resim Yarışması Düzenleniyor
Tüketiciler Derneği: “sosyal Sigortalıların Geliri Günün Çok Gerisinde”
Tüketiciler Derneği: “sosyal Sigortalıların Geliri Günün Çok Gerisinde”
Her Dört Günde Bir Gazeteci Öldürülüyor
Her Dört Günde Bir Gazeteci Öldürülüyor
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Özersay’dan Endonezya Dışişleri Bakanı’na Taziye Mesajı
Özersay’dan Endonezya Dışişleri Bakanı’na Taziye Mesajı
Sendikal Platform İçişleri Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı
Sendikal Platform İçişleri Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim