“hayalet Havaalanı” Belgeseli Çarşamba Akşamı Derinya’da Gösterilecek

Bir Kanal SİM yapımı olan “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı” belgeseli, Çarşamba akşamı Derinya’da gösteriliyor.

Lefkoşa, 23 Ocak 17 : Bir Kanal SİM yapımı olan “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı” belgeseli, Çarşamba akşamı Derinya’da gösteriliyor.

Kanal SİM’den yapılan açıklamaya göre, Derinya Kültür Merkezi’nde yer alacak etkinlik, Güney saatiyle 19.00’da (Kuzey saati 20.00) başlayacak.

1974’ten bu yana kullanılamayan Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın hikayesinin anlatıldığı belgesel, İngilizce altyazıyla izleyiciye sunulacak.

Mağusa Kentimiz ve Mağusa İnisiyatifi’nin birlikte organize ettiği belgesel gösterimi etkinliğinde “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı”nın yapımcısı ve yönetmeni Sami Özuslu da bir konuşma yapacak.

“Sivil Büyü”nün katkılarıyla Londra’da ve Baf’ta da gösterilen belgesel, Mağusa bölgesinde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

2015 yapımı belgeselde 1960’lı yıllarda bölgenin en donanımlı, modern ve işlek havaalanlarından biri olan Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın tarihçesi, dönemin tanıklarının anlatımıyla ve belgelerle anlatılıyor.

Belgesel, 2015 yılı sonunda Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda da gösterilmişti. “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı”, Kıbrıs Rum devlet televizyonu PIK’in 1’inci ve 2’nci kanalında da Rumca dublajlı yayımlanmıştı.

(SEL) FOTOĞRAFLI