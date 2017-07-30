Hayaldi, Gerçek Oldu... Tepe Delindi, Karşısı Göründü!

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük çevre sorunlarından olan taş ocakları konusunda yetkililer ısrarla adım atmaktan kaçınırken, sosyal medyada dönen bir fotoğraf günün konusu oldu.Dün sabah saatlerinde Facebook paylaşım sitesine atılan bir fotoğrafta, Değirmenlik yakınlarında bulunan bir taş ocağının çevreye verdiği zarar tepkilere neden oldu. Fotoğrafta içi tamamen oyulan tepede artık yer kalmadığı için üstünden de alınarak tamamen yok olmaya başladığı görülüyor.Onlarca kez paylaşılan fotoğrafa tepkiler çığ gibi büyürken, yapılan yorumlarda “hayaldi, gerçek oldu. Tepe en sonunda tamamen oyuldu ve karşı taraf açıkça görülmeye başlandı” şeklinde ifadeler kullanılması ortaya çıkan trajikomik durumu net olarak vurguladı. Hatırlanacağı üzere son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden taş ocaklarının faaliyetlerine karşı büyük tepkiler oluşmuş ve bu tepkiler “amaç dağı delip Mesarya Bölgesi’ne deniz manzarası kazandırmak” şeklinde ironi ile karışık sloganlaştırılmıştı.Kıbrıs Postası