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ALKOLLÜ İKİ GENÇ KIZ KAVGA...
Havuza düşen 7 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
7 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ...
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Havuza Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi

İskele’de dün  Royalsan isimli sitenin yüzme havuzunda, ailesi ile birlikteyken havuza düşen 7 yaşındaki  Emir Togtamuradov boğulma tehlikesi geçirdi.

Havuza Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi

İskele’de dün  Royalsan isimli sitenin yüzme havuzunda, ailesi ile birlikteyken havuza düşen 7 yaşındaki  Emir Togtamuradov boğulma tehlikesi geçirdi.

15 Haziran 2018 Cuma 06:48
Havuza Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi

İskele’de dün  Royalsan isimli sitenin yüzme havuzunda, ailesi ile birlikteyken havuza düşen 7 yaşındaki  Emir Togtamuradov boğulma tehlikesi geçirdi.

Havuzda ilk müdahalesi doktor tarafından yapılan  Emir Togtamuradov önce  Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek çocuk servisinde kontrol altına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Polis Basın Bülteni’ne göre dün öğle saatlerinde Alsancak’ta H.K.(E-32) ve D.K.’nin (E-37) kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.  D.K.’nin kalmakta olduğu arkadaşına ait başka bir ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.Z.’nin (E-33) üzerinde yapılan aramada da yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, N.Ö’nün (E-34) üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Olayda adı geçen şahıslar tutuklandı.

İKİ ALKOLLÜ GENÇ KIZIN KAVGASI

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Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, dün gece, E.İ.(K-21) 123 promil alkol tesiri altında bulunduğu sırada, 63 promil alkol tesiri altında bulunan   Z.A.Z. (K-22) ile  kavga etti.  Kavga sırasında  E.İ’nin sağ el orta parmağı çatladı. E.İ ve Z.A.Z. tutuklandı.

ALKOLLÜYKEN İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ, BİRŞEY OLMADI

Haspolat Belediye Evlerinde sakin Beyza Şan (K-20) bu sabaha karşı,  199 promil alkol tesiri altında bulunduğu sırada dengesini kaybederek ikinci kattaki odasının penceresinden aşağıya su depolarının üzerine düştü.

Beyza Şan, sevk edildiği  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

YANGIN

Gazimağusa’da, Beşevler bölgesinde bulunan Ahmet Duyuran’a  ait ikametgahın mutfağı içerisinde ocak üzerinde altı açık bırakılan yemeğin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ikametgahın mutfak bölümü ve içerisindeki eşyalar yanarak hasar gördü.

Mehmetçik’te, Gopsa mevkiindeki arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten  çıkan yangında, Mulla Ali Ağaoğlu’na  ait 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa tamamen yandı. Yangını İtfaiye söndürdü.

 

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Son Güncelleme: 15.06.2018 10:33
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