“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu Resim Yarışması Ödülleri Verildi

KKTC GENELİNDE İLKOKULLAR ARASI DÜZENLEDİĞİ “HAVALİMANI” VE “HAVACILIK” KONULU RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLERİN ÖDÜLLERİ ERCAN HAVALİMANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE VERİLDİ

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği’nin ülke genelindeki ilkokullar arası düzenlediği “Havalimanı” ve “Havacılık” konulu resim yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri bugün törenle verildi.

Çocukların resim kabiliyeti ve yeteneklerinin artırılması ile havacılığın sevdirilmesinin hedeflendiği yarışmaya KKTC’nin dört bir yanındaki okullardan katılım oldu.

İlk kez organize edilen ve Ercan Havalimanı’nda gerçekleşen ödül törenine T&T Ercan Havalimanı İşletmeleri Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Müdür Yarımcısı Şevki Turanlı, yarışmaya katılan okulların müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri, işin esas mimarları öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

2 ile 3 ve 4 ile 5’nci sınıflar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada ilk üç dereceye girenlerin yanı sıra mansiyon ödülleri de verildi. Yarışmaya Yeşilyurt’tan katılan Yeşilyurt Özel Eğitim İlkokulu’ndan öğrencilerin tümüne başarı belgesi ve ödül sunuldu. Törende juri üyeleri Raziye Alp, Selçuk Yalovalı ve Hasan Zeybek’e plaket takdim edildi.

“YARIŞMANIN KAZANANI TÜM ÇOCUKLARIMIZDIR”

T&T Ercan Havalimanı İşletmeleri Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yarışmaya katılım sağlayan okul müdürlerine, öğretmenlere, öğrencilere ve en büyük destekçileri olan ailelerine teşekkür etti.

Yarışmaya çok nitelikli eserlerin katıldığını dile getiren Özçelik, “Çocuklarımızın hayallerinden ilham alıyoruz. Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize bugün düzenlediğimiz programda ödüllerini verdik. Çocuklarımız hayallerini süsleyen havacılık resimlerini çizdiler. Yarınlarımız olan evlatlarımıza daha güzel halkımıza yaraşır bir Ercan bırakabilmek maksadıyla tüm ekiplerimiz ile dur durak bilmeden çalışıyoruz” dedi.

“Resim yarışmasında maksat öğrencilerimizi yarıştırmak değil aslında onların hayallerini süsleyen havacılık konularında resimleri çizdirmekti. Bunu da yaptığımızı inanıyoruz” diyen Özçelik yarışmanın kazananı bu yarışmaya katılan resim yapan tüm emek harcayan tüm öğrenciler olduğunu ifade ederek, bu güzel etkinliğe katılan, emeği geçen herkese ve çocuklara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, juri üyelerinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

HEDİYELERİ DAĞITILDI

İki kategoride gerçekleştirilen “Havalimanı” ve “Havacılık” konulu resim yarışmasında ilk kategori olan 2 ve 3’ncü sınıflarda resmi birinci seçilen Levent İlkokulu öğrencisi Lavin Ünal tablet kazanırken, İkinciliği Yakın Doğu İlkokulu’nda Ali Sakarya bisiklet ve üçüncü ise TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Ayda Tezel, Dünya Klasikleri kitap setine sahip oldu.

Bu kategoride mansiyon ödülleri kazanan Yedidalga İlkokulu öğrencisi Erdoğan Numani, Karşıyaka Merkez İlkokulu öğrencisi Meryem Beyazyüz ve YDÜ İlkokulu öğrencisi Yağmur Hüdaoğlu ise çeşitli ödüller verildi.

Yarışmanın ikinci kategorisi olan 4’ncü ve 5’nci sınıfları arasında gerçekleştirilen yarışma sonucunda birinciliği Yakın Doğu İlkokulu öğrencisi Aren Bıyıklı Laptop Bilgisayar, ikinciliği Yakın Doğu İlkokulu öğrencisi Melissa Nur Yıldız Bisiklet ve üçüncülüğü de Gelibolu İlkokulu öğrencisi Leyli Babanazarova Dünya Klasikleri kitap setini aldı.

4-5 sınıf kategorisinde mansiyon ödüllerinde ise Necat British School’dan Zeynep Irmak Öztürk, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Şenay Berin Ödev ve Gelibolu İlkokulu öğrencisi Şirin Gedayeva da ödüllerini aldı.

Yarışmada dereceye girenlerin dışında sergilemeye laik görülen 50 öğrenciye ise katılım belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmada ayrı tutulan Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri Ayşe İşkey, Tayfun Gözen, Samet Erinci, Simge Şerife Ağdelen ve Çiçek Tuzluca başarılı sayılıp kendilerine başarı belgeleri ile hediyeler verilirken, ayni okulda Doğukan Enver’e yaptığı resim dolayısıyla tablet verildi. Resim yarışmasında dereceye girenler ile birlikte sergilemeye layık görülen 63 resim TT Ercan Havalimanı’nda giden yolcu salonunda sergilenecek.

(AK/ŞEB)FOTOĞRAFLI