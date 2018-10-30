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“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu İlkokullararası Resim Yarışması Düzenleniyor

Lefkoşa, 30 Ekim 18 : Ercan Havalimanı’nın yapımı ve işletmesini üstlenen T&T Ercan Havalimanı İşlemeciliği, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ülke genelinde ilkokullar arası resim yarışması düzenliyor.

“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu İlkokullararası Resim Yarışması Düzenleniyor

Lefkoşa, 30 Ekim 18 : Ercan Havalimanı’nın yapımı ve işletmesini üstlenen T&T Ercan Havalimanı İşlemeciliği, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ülke genelinde ilkokullar arası resim yarışması düzenliyor.

30 Ekim 2018 Salı 15:44
“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu İlkokullararası Resim Yarışması Düzenleniyor

Lefkoşa, 30 Ekim 18 : Ercan Havalimanı’nın yapımı ve işletmesini üstlenen T&T Ercan Havalimanı İşlemeciliği, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ülke genelinde ilkokullar arası resim yarışması düzenliyor.

 

“Havalimanı” ve “havacılık” konulu resim yarışmasında  çocukların resim kabiliyeti ve yeteneklerinin artırılması ile havacılığın sevdirilmesi hedefleniyor.

 

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre,  26 Ekim - 19 Kasım tarihleri arasında ülke genelindeki devlet ve özel ilkokullarda öğrenim gören çocuklar arasında gerçekleştirilecek resim yarışması 2-3 ve 4-5’nci sınıflar olarak iki kategoride yapılacak.

 

Dereceye girenlere ödülleri 24 Kasım saat 12.00’de Ercan Havalimanı’nda verilecek.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin onayı ile yapılacak olan resim yarışmasında dereceye girenler ile birlikte 50 resim ayrıca TT Ercan Havalimanı’nda sergilenecek.

 

Yarışmaya katılıp dereceye girenlere ödüllerin yanı sıra “Başarı Sertifikası”, diğer katılımcılara ise “teşekkür” ve “katılım belgesi” takdim edilecek.

 

Dereceye girenlere verilecek ödüller şöyle: 2-3 sınıf: Tablet, bisiklet, kitap seti; 4-5 sınıf: dizüstü bilgisayar Bbsiklet, kitap seti; boyama setleri”

 

Açıklamada, resim yarışması ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenlerin T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 0533 850 65 15 numaralı telefonu arayabilecekleri kaydedildi.

(HUR/YIL)

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