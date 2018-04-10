Havalimanı Soruşturması Sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Meriç’de yapımı süren yeni havalimanı inşaatında personele dağıtılan maaşlardan sorumlu olan zanlılar Halil Emre Güven ve Atıl Taşkun’un çalışmayan kişilere de maaş çıkarıp toplam 112.285,56 TL parayı zimmetlerine geçirdikleri gerekçesi ile tutuklanmalarının ardından bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme, huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşçuoğlu huzurda bulunan zanlılar Halil Emre Güven ve Atıl Taşkun’un 11 Temmuz 2017 – 23 Mart 2018 tarihleri arasında İnşaat şirketinin Meriç'te bulunan yeni, havalimanı İnşaat’ında personele dağıtılan maaşlardan sorumlu olduklarını ve daha önceden şirketten işten ayrılan Bahçeli Kaya, Mustafa Kaya, Tekin Işık, Ömer Yalın, Mevlut Yalın, Abdullah Sevim. Erol Polat, Şehmuz Kılıç, Ramazan Çakal ve Bayram Bilgili adına çalışıyormuş gibi maaş ödemesi yapılmış gösterilerek toplamda 112.285,56 TL parayı tasarruflarına geçirip sirkat ettikleri gerekçesi ile aleyhlerine şikâyet bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine başlatılan tahkikat sonucunda zanlıların tutuklandığını, soruşturma kapsamında öncelikle yapılan ilk araştırmada isimlerine ödeme çıkarılan eski çalışanların ödemelerin çıktığı tarihlerde yurtdışında olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada daha önceden belirtilen şahıslara ek olarak 2 kişinin daha çalışmamasına rağmen isimlerine maaş çıktığının tespit edildiğini aktardı.

Polis memuru Yücel Kuşçuoğlu soruşturmanın devam ettiğini ve hergün yeni gelişmelerle karşılaştıklarını belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi