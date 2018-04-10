Havalı şampiyonlar belirlendi

KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen havalı silahlar Federasyon Kupası yarışması UKÜ Spor Kompleksi, Arena Salonu Havalı Atış Poligonunda yapılan atışlarının ardından tamamlandı.

Mücadele sonunda tabanca büyük erkeklerde Polis Genel Müdürlüğü adına yarışan Burak Özcem, tabanca genç erkeklerde Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan Tamer Yiğit Soykan ve tabanca büyük ve genç kadınlarda ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına yarışan büyüklerde Gülbahar Avcı, Gençlerde ise Tuğçe Kılınç birinciliği elde etti.

Ayrıca tüfek büyük erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına yarışan Tolgay Boyacıoğlu, tüfek genç erkeklerde Lefkoşa Avcılık Atıcılık adına yarışan Burak Yıldırım, Tüfek Büyük kadınlarda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına yarışan Ece Çetinler ve tüfek genç kadınlarda ise Levent Atıcılık Kulübü adına yarışan Sena Dinçer birinci oldu.

Yıldız Tüfek Birincisi Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi adına yarışan Meriç Çetin, yıldız teşvik ödül birincisi ise Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan Onur Ulaş oldu.

Paralimpik Atış dalında Levent Atıcılık Kulübü adına yarışan Emine Bozkurt rekor kırarak birinci oldu.

TÜFEK BÜYÜK ERKEKLER:

1- Tolgay Boyacıoğlu ( Güv.K.K’lığı )

2- Mehmet Olgun ( Lefkoşa A/A )

3- Hamza Kır ( Alayköy A/A )

TÜFEK GENÇ ERKEKLER:

1. Burak Yıldırım ( Lefkoşa A/A )

2. Tolga Kansu ( Alayköy A/A )

3. Muhsin Gürün ( Alayköy A/A )

TÜFEK YILDIZ ERKEKLER:

1. Meriç Çetin ( UKÜ Spor Birliği)

TÜFEK TEŞVİK ÖDÜLÜ:

1. Onur Ulaş ( Alayköy A/A )

TÜFEK BÜYÜK KADINLAR :

1- Ece Çetinler ( Güv.K.K’lığı )

2- Pınar Kavas ( Lefkoşa A/A )

3- Leyla Yorgancıoğlu ( Lefkoşa A/A )

TÜFEK GENÇ KADINLAR :

1. Sena Dinçer ( Levent Atıcılık )

2. Laden Efendi ( UKÜ Spor Birliği)

3. Şerife Kılınç ( Levent Atıcılık )

TABANCA BÜYÜK ERKEKLER:

1- Burak Özcem ( Polis Genel Müdürlüğü )

2- Hüseyin Mıstıkoğlu ( Polis Genel Müdürlüğü )

3- Şeref Erdoğan ( Güv.K.K’lığı )

TABANCA GENÇ ERKEKLER:

1. Tamer Yiğit Soykan ( Alayköy A/A )

2. Berkay Yavuz ( Lefkoşa A/A )

TABANCA BÜYÜK KADINLAR :

1- Gülbahar Avcı ( Güv.K.K’lığı ) 2- Güleser Arslan ( Güv.K.K’lığı )

3- SEZİN YILDIRIM ( Güv.K.K’lığı )

TABANCA GENÇ KADINLAR :

1. Tuğçe Kılınç ( Güv.K.K’lığı )

2. Şerife Kılınç ( Levent Atıcılık )

KULÜPLER:

TÜFEKTE

1 Güvenlik Kuv.K’lığı

2. Lefkoşa A/A

3. Alayköy A/A

TABANCADA

1. Polis Genel Müdürlüğü

2. Polis Genel Müdürlüğü