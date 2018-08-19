Havada Panik...!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Adana Ercan Seferi yapan Pegasus uçağı ile seyahat eden Orhan Delikuş kalp krizi geçirdi...

Adana Ercan seferini yapan Pegasus uçağında seyahat eden Orhan Delikuş isimli vatandaş kalp krizi geçirdi. KKTC’ye gelmeye kısa bir süre kala pilot tarafından durumun kuleye bildirilmesi ile uçağa iniş önceliği verildi. Alanda bekletilen 112 Acil Servis personeli uçağın alana inmesi ile Delikuş’a ilk müdahaleyi uçakta yaptı.ilk müdahale sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Delikuş’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.