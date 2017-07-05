Havada Ecel Teri Döktüler!

Anadolu Jet uçağı Ankara’dan, Ercan’a ‘havalandırma olmadan’ uçtu, yolcular baygınlık geçirdiAnkara-Ercan seferini yapan Anadolu Jet uçağının, geçtiğimiz Pazartesi akşamı havalandırma sistemi çalışmadığı halde uçuş yapması yolcuları perişan etti.Yolcular arasında bulunan İsmet Turan, Diyalog’a ayaptığı açıklamada Anadolu Jet’in 19.45 tarifeli seferi ile Ercan’a seyahat etmek için 19.40’ta uçağa alındıklarını, yaklaşık 40 dakika süreyle uçak içinde bekletildiklerini, bu sırada rahatsız olan yolculara “merak etmeyin havalandırma sistemi kalkıştan sonra düzelecek” dendiğini bildirdi.“Uçak full doluydu. Kalkıştan önce uçakta arıza olduğu ve bu arızanın uçmamıza engel olmadığı pilot tarafından bildirildi.Havalandırma arızası olduğu halde uçağı uçurdular ve tüm yolcuları tehlikeye attılar. Uçuş esnasında baygınlık geçirenler oldu.Kalp hastası olan biri olsaydı kesin ölmüş olurdu.”Ercan’a inişten sonra durumu yetkililere şikayet ettiklerini anlatan İsmet Turan “ilgililerin gerekeni yapmasını istiyoruz.İnsan hayatıyla oynamak bu kadar kolay olmamalı”dedi.Turan, uçuş sırasında kabin içindeki durumu videoya kaydedip paylaştı.Bu arada Diyalog muhabiri, konuyla ilgili olarak deneyimli bir uçak teknisyeninin görüşlerine başvurdu. Teknisyen “uçakta havalandırma sisteminin yedeği vardır. Eğer biri arızalı ise, diğeri ile belirli bir mesafeye kadar uçuş yapılabilir. Ancak ikisi de çalışmıyorsa uçmak sakıncalıdır.,. Daha doğrusu uçulmamalıdır” dedi.Diyalog