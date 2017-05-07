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07 Mayıs 2017 Pazar 14:44

Havacılık Kitabı Deniz Plaza’da

Havacılık Kitabı Deniz Plaza'da
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Havacılık Kitabı Deniz Plaza’da

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani “Kıbrıs Havacılık Tarihi ve Kıbrıslı Havacılar” adlı kitabını Deniz Plaza İmza ve Söyleşi Günleri’nde tanıttı.

Kitabının Kıbrıs tarihinde bir ilk yapıt özelliği taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. İhsan Tayhani yaptığı konuşmada, kitabın içeriği hakkında bilgiler verdi ve kitabın 6 yıllık bir çalışmanın eseri olduğunu belirtti.

Deniz Plaza Lefkoşa’da 6 Mayıs 2017, Cumartesi günü gerçekleşen ve büyük ilgi gören etkinlikle okurlar arasında edebiyatçılar ve havacıların da yer almış olmaları dikkat çekti.

Başta eşi ve oğluna, sonrasında kitaba katkı koyan herkese teşekkür eden yazar Doç. Dr. İhsan Tayhani, konuşmasında tarihe kayıt yaptığı kitabında yer alması gereken ancak yer veremediği konulara da vurgu yaptı.


 
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