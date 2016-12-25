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25 Aralık 2016 Pazar 15:47

"HAVACILIK İLE İLGİLİ HERŞEY" SEMİNERİ; YARIN GAÜ KAMPÜSÜ'NDE

'HAVACILIK İLE İLGİLİ HERŞEY' SEMİNERİ; YARIN GAÜ KAMPÜSÜ'NDE
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"HAVACILIK İLE İLGİLİ HERŞEY" SEMİNERİ; YARIN GAÜ KAMPÜSÜ'NDE

Girne Amerikan Üniversitesi 'Öğrenci Kulüpleri Etkinlikleri' 2016 Yılı'nı, birbirinden anlam ve farkındalık içeren çalışmalar ve toplantılar ile tamamlıyor. 'GAÜ Havacılık Kulübü' de, yarın (26.12.2016 Pazartesi) "Havacılık İle İlgili Herşey" başlığı altında, bir seminer düzenledi.
GAÜ Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü'nün yapmış olduğu açıklamada; "Akademik öğrenci kulüplerimizden biri olan 'Havacılık Kulübü'müzün; 26.12.2016 Pazartesi Günü, Milenyum Senato Kongre Merkezi'nde, 14.00 ila 17.00 saatleri arasında, "Havacılık İle İlgili Herşey" başlığı altında gerçekleştireceği olan seminerde; Uçuş, hava araç sistemleri ile ilgili uzman ve eğitmenlerin katılacağı bir seminer çalışması yapılacağı bilgisini paylaşırız." denildi.
Uçak, helikopter pilotları ve uçuş görevlisi eğitmenleri yanında; Simulatör eğitimcisi ve havacılık hukuğu uzmanı olan bilir-kişilerin de yer alacağı seminerde, katılımcılarının sertifika da alacağı bilgisinin aktarıldığı açıklamada; Seminere, akademik kadro ile tüm öğrencilere yönelik davet de yenilendi.

 
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