Havaalanı Taksiciler birliği Yeni yıla merhaba dedi

KKTC Ercan Taksiciler Birliği yeni yıl balosuna çok sayıda birlik çalışanı ve aileleri ile birlikte yeni yıl balosu gerçekleştirdi.

Ercan Taksiciler Birliği bu yılki yeni yıl balosunu Çatırez Pirhan'da düzenlediği yemekte kutuladı

Ercan Taksiciler Birliği Başkanı Seydi Vakkas Polat gecede yaptığı konuşmada bir çok konuya değindı.

Polat; Burada yaptığı konuşmada Ercan taksiciler birliği olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dünya'ya açılan tek havalimanında , halka hizmet vermenin gururu içinde yeni yıllı karşılıyor olmanın mutluluğu içindeyiz.

KKTC' nin yeni yıla daha güzel bütün sıkıntıların geride kalacağı bir yıl olmasını diliyoruz''

"Ülkede yaşanan sosyal ve ekonomik sıkıntıların yeni seçim döneminde güçlü bir hükümet ile daha ileriye gitmesini temenni ettiğini belirten Polat , KKTC'e Taksicilerin yaşadığı sorunlarından 2018 de son bulması dileklerini belirtti"

Gecede Havaalanı Taksiciler birliğine emeği geçen 4 arkadaşa plaket verildi. Plaket alanlar Özder Direkoğlu, Zeki Özdevim,Ahmet Pendagomolu,İbrahim İncirlili plaketi taktim edenler, birlik baskani Seydi Polat ve Yönetim kurulu üyeleri plaket takdim ederek yaptıkları katkılardan dan dolayı tebrik etti.

Gece boyu süren eğlence eşliğinde Ercan Taksiciler birliği eğlenerek yeni yıla erkenden coşkulu başladı.

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Herkese Mutlu sağlıklı Yeni Yıllar dileriz.

Seydi Vakkas Polat

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