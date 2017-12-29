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Havaalanı Taksiciler birliği Yeni yıla merhaba dedi

Havaalanı Taksiciler birliği Yeni yıla merhaba dedi

29 Aralık 2017 Cuma 13:39
Havaalanı Taksiciler birliği Yeni yıla merhaba dedi
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KKTC Ercan Taksiciler Birliği yeni yıl balosuna çok sayıda birlik çalışanı ve aileleri ile birlikte yeni yıl balosu gerçekleştirdi.

Ercan Taksiciler Birliği bu yılki yeni yıl balosunu Çatırez  Pirhan'da düzenlediği  yemekte  kutuladı
Ercan Taksiciler Birliği Başkanı Seydi Vakkas Polat gecede yaptığı konuşmada bir çok konuya değindı.

Polat; Burada yaptığı konuşmada Ercan taksiciler birliği olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dünya'ya açılan tek havalimanında , halka hizmet vermenin gururu içinde yeni yıllı  karşılıyor olmanın mutluluğu içindeyiz.
KKTC' nin yeni yıla daha güzel bütün sıkıntıların geride kalacağı bir yıl olmasını diliyoruz''

"Ülkede yaşanan sosyal ve ekonomik sıkıntıların yeni seçim döneminde güçlü bir hükümet ile daha ileriye gitmesini temenni  ettiğini belirten Polat , KKTC'e  Taksicilerin  yaşadığı sorunlarından 2018 de son bulması dileklerini  belirtti"

Gecede Havaalanı Taksiciler  birliğine emeği geçen 4 arkadaşa plaket verildi. Plaket alanlar Özder Direkoğlu, Zeki Özdevim,Ahmet Pendagomolu,İbrahim İncirlili plaketi taktim edenler, birlik baskani Seydi Polat ve Yönetim kurulu üyeleri  plaket takdim  ederek  yaptıkları katkılardan dan dolayı tebrik etti.
Gece boyu süren eğlence eşliğinde Ercan Taksiciler birliği  eğlenerek yeni yıla erkenden coşkulu başladı.

Görseller ve haberimize ektedir.
Bültenlerinde yer vermenizi rica ederiz.
Herkese Mutlu sağlıklı Yeni Yıllar dileriz.

Seydi Vakkas Polat 
0542 854 8823

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