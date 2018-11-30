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Hava Trafik Kontrolörlerine Dron Eğitimi Verildi

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesinin Hava Trafik Kontrol bölümünde çalışan 42 hava trafik kontrolörlerine, DRON (İnsansız Hava Aracı) hakkında bilgilendirme maksadıyla iki günlük hizmet içi eğitim verildi.

Hava Trafik Kontrolörlerine Dron Eğitimi Verildi

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesinin Hava Trafik Kontrol bölümünde çalışan 42 hava trafik kontrolörlerine, DRON (İnsansız Hava Aracı) hakkında bilgilendirme maksadıyla iki günlük hizmet içi eğitim verildi.

30 Kasım 2018 Cuma 19:07
Hava Trafik Kontrolörlerine Dron Eğitimi Verildi

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesinin Hava Trafik Kontrol bölümünde çalışan 42 hava trafik kontrolörlerine, DRON (İnsansız Hava Aracı) hakkında bilgilendirme maksadıyla iki günlük hizmet içi eğitim verildi.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, kontrolörler bu eğitime ayrı ayrı guruplar halinde katıldı.
Türkiye Cumhuriyet’inden Geomotics Group’un KKTC Distribütörü NEXSIS şirketinin Koordinatörü Atilla Çakıcı’yla karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında, kamunun daha verimli ve etkin hizmet verilebilmesi açısından önemli olan İnsansız Hava Aracı eğitimi, dün ve bugün, Ercan Devlet Havalimanı Hava Trafik Yönetim Merkezinde 2 eğitimci nezaretinde gerçekleştirildi.
Eğitim esnasında “İnsansız Hava Aracının Mevzuatı ve İnsansız Hava Aracının Pilotaj Eğitimi” konuları işlendi.
Katılım belgesi ve Dron Pilotaj Ehliyeti verilmesini de içeren eğitimin bir bölümüne Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da katıldı.
EĞİTİMLER DEVAM EDECEK
Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Biriminin eğitimlerine Aralık ve Ocak aylarında devam edilecek.
TC Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne bağlı Hava Trafik Müdürlüğüyle yapılan girişimlerle Ercan’da yeni yapılması planlanan R-NAV yaklaşma planı ile ilgili, hava trafik personeli, Antalya Havalimanı’nda Aralık ayı içerisinde her hafta onar kişilik gruplarla hizmet içi eğitime tabii tutulacaklar. Eğitime 38 kişi katılacak.
Ocak’ta ise planlanan, Hava Trafik Amirlik ve personelinin SMART binasındaki yangın ve depreme karşı hazır bulunma eğitimi. Ayrıca 24 saat vardiya sistemi ile çalışan hava trafik personeline ilk yardım sağlık eğitimi de planlanıyor. Öncelikle kalp krizi, boğulma ve bayılmalara karşı alınması gereken ilk müdahale eğitimi olacak.
Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesinde eğitimlere 2019 yılında yapılacak planlamayla Teknik, İtfaiye, Klima ve Haberleşme Birimlerinde mesleki teknik ve diğer alanlarda hizmet içi eğitimlerle devam edilecek.
(ÖZ/HA)

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