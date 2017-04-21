Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanlığına İzzet Derkan Seçildi

Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği (CTATCA), başkanlığına İzzet Derkan seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, “20. Olağan Genel Kurul” sonucunda belirlenen yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
“Başkan: İzzet Derkan, Başkan yardımcısı: Kemal Aldağ, Genel Sekreter: Güler Çağlar, Koordinasyon Sorumlusu: Eser Alicik, Sosyal İşler Sorumlusu: Hürmüs Eroğlu ve Birce Taşkol, Muhasip: Yılmaz Çeliker;
Denetleme ve Disiplin Kurulu: Koral Kağcan, Toycan Özdoğanlar, Yaşar Karaca”
(GÖZ/ÖK)