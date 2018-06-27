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Hava Tahmin Raporu…hava Sıcaklığı İç Kesimlerde 38 ºc’ye Kadar Yükselecek

YARIN SABAH SAATLERİNDE SİS BEKLENİYOR…

Hava Tahmin Raporu…hava Sıcaklığı İç Kesimlerde 38 ºc’ye Kadar Yükselecek

YARIN SABAH SAATLERİNDE SİS BEKLENİYOR…

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
Hava Tahmin Raporu…hava Sıcaklığı İç Kesimlerde 38 ºc’ye Kadar Yükselecek


YARIN SABAH SAATLERİNDE SİS BEKLENİYOR…

Lefkoşa, 27 Haziran 18 (.): Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalması beklenen KKTC’de hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 ºC’ye kadar yükselecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 28 Haziran 4 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 – 38 ºC, sahillerde 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek. Yarın sabah saatlerinde sis bekleniyor.
Periyot boyunca havanın genellikle açık ve az bulutlu, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da öğle saatlerinde parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor..
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
(YIL/ŞEB)
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