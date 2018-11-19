Hava Tahmin Raporu...çarşambadan İtibaren 5 Gün Yağmur Bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI 17 DERECEYE KADAR İNECEK

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): KKTC’de çarşambadan itibaren pazar gününe kadar 5 gün boyunca yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısında 21-24 ºC, ikinci yarısında ise 17 – 20 ºC dolaylarında olacak

Rüzgar, periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

(HUR/YIL)