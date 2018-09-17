Hava Sıcaklığı 37 Dereceye Kadar Yükselecek

Lefkoşa, 17 Eylül 18 : Sıcak hava etkisini bu hafta da sürdürecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 dereceyi bulacak.

Meteoroloji Dairesi, 18 – 24 Eylül tarihleri arasında sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinin süreceğini bildirdi.

Buna göre hava; hafta boyunca açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 ºC ve sahillerde 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

(EMR/SEL)

