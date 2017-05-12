Hava Sıcaklığı 37 Dereceye Kadar Çıkacak Ardından 3-4 Derece Düşecek

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde iç kesimlerde 37 dereceye kadar çıkacak. Sıcaklık hafta başına kadar iç kesimlerde 34 – 37 ºC, daha sonra 30-33 ºC olacak. Sahillerde ise bir hafta boyunca 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek.

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde iç kesimlerde 37 dereceye kadar çıkacak. Sıcaklık hafta başına kadar iç kesimlerde 34 – 37 ºC, daha sonra 30-33 ºC olacak. Sahillerde ise bir hafta boyunca 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin yarından başlayıp 19 Mayıs’a kadarki dönemle ilgili tahminlerine göre, bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı sıcak ve nispeten nemli; ikinci yarısı ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genellikle açık az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu olacak. Rüzgar ise, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

(ÖZ/HA)