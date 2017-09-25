Hava Serinliyor, Sıcaklık Düşüyor

Ilık ve nemli hava kütlesinin etkili olduğu bölgede, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve parçalı çok bulutlu hava etkili olacak.

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren 2 Ekim’e kadarki süre içinde en yüksek sıcaklığın 28-31 derece dolaylarında olacağını açıkladı.

Lefkoşa, 25 Eylül 17 (.): Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de düşmeye devam edecek.

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de düşmeye devam edecek. Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren 2 Ekim’e kadarki süre içinde en yüksek sıcaklığın 28-31 derece dolaylarında olacağını açıkladı.