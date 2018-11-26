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Hava-sen Genel Kurulu Yapıldı

BAŞKANLIĞINA YENİDEN BURAN ATAKAN GETİRİLDİ

Hava-sen Genel Kurulu Yapıldı

BAŞKANLIĞINA YENİDEN BURAN ATAKAN GETİRİLDİ

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
Hava-sen Genel Kurulu Yapıldı

BAŞKANLIĞINA YENİDEN BURAN ATAKAN GETİRİLDİ

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları ve Hava Taşıyıcıları Sendikası (Hava-Sen) başkanlığına yeniden Buran Atakan getirildi.

Hava-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada sendikanın Genel Kurulunun 24 Kasım Cumartesi günü Tel - Sen Lokalinde gerçekleştirildiği ve yeni dönemle ilgili kararların yanı sıra, yönetim kurulunun da belirlendiği ifade edildi.

16 kişiden oluşan yeni  Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şöyle:

“Başkan  Buran Atakan; Genel Sekreter Urungu Ulutuğ; Mali Sekreter Muhittin Özsağlam;

Örgütlenme Sekreteri  Bora Çamkıran; Eğitim Sekreteri ve Dış İlişkiler Sekreteri Cevdet Akgür; Sosyal İşler Sekreteri  Müge Beyler; Basın Yayın ve Propoganda Sekreteri  Mustafa Yücelen,  Faal Üyeler  DerenÇ eliker, Tijen Topcu, Işın Cankurt, Senem Karakaya, Pınar Selvi ,Yalçın Yiğittürk, Hasan Yapıcı, Serkan Yurdadöner ve Salim Akbaş”.

(ÖZ/ŞEB)

 

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