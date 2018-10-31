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Hava-sen’den Cas Çalışanlarına Gıda Yardımı

ATAKAN, HÜKÜMETE VE SENDİKALARA DUYARLILIK ÇAĞRISI YAPTI

Hava-sen’den Cas Çalışanlarına Gıda Yardımı

ATAKAN, HÜKÜMETE VE SENDİKALARA DUYARLILIK ÇAĞRISI YAPTI

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:04
Hava-sen’den Cas Çalışanlarına Gıda Yardımı
ATAKAN, HÜKÜMETE VE SENDİKALARA DUYARLILIK ÇAĞRISI YAPTI

ÖZNERGİZ:  “1 TEMMUZ’DAN BERİ SOKAKTAYIZ. KANDIRILDIK” 

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Hava-Sen, CAS çalışanlarına gıda yardımında bulundu. 
Aylardır Başbakanlık önünde olan CAS çalışanlarının yanına gelen Hava-Sen Başkanı Buran Atakan ile Hava-Sen Genel Sekreteri Urungu Ulutuğ, çalışanlara hem sendikal destek verdi, hem de kuru gıda yarımında bulundu.
Atakan, “Sendikamızın gücü oranında CAS çalışanlarına gıda desteği yapmaya geldik. Bu insanların arasında çok ihtiyaçlı kişiler var” dedi.
Buran Atakan, sendikalara “bu konuya daha duyarlı olun” çağrısında bulundu.
CAS’ın devletin bir kurumu olduğunu ve yaşatılması gerektiğini kaydeden Atakan, “Bu şirketi yaşatmayacaksanız, havalimanında tekele göz yumacaksanız çalışanları Özelleştirme Yasası kapsamında istihdam etmek görevinizdir. Emekçinin, işçinin yanındaysanız bu duruma daha fazla sessiz kalmayın” diyerek hükümete seslendi. 
CAS çalışanlarının aylardır maaş alamadığını söylen Atakan, “Bu kötü ekonomik şartlarda, maaş alanların bile geçinmekte sıkıntı yaşadığı ülkede CAS çalışanlarına 4 aydır maaş verilmemesi, insanlara bunun reva görülmesi devlete, devlet adamlığına yakışmaz” dedi.
CAS çalışanları adına konuşan Erkut Öznergiz, Hava-Sen’e teşekkür ederek, 16 Temmuz’dan beri yaklaşık 3 buçuk aydır maaşları olmadığını kaydederek, “1 Temmuz’dan beri sokaktayız” açıklamasında bulundu.
Hükümet yetkililerinin çalışanlara, “bekleyin işleri yoluna koyacağız, şirketi yaşatacağız, sizlere iş imkanı yaratacağız” gibi telkinler verdiğini savunan  Öznergiz, “Atlas’a verilen taahhüt yerine getirilmedi ve şirket bu duruma getirildi. Bize söylenen CAS’ın tasfiye edildiği, şirketin malları satılınca personelin ödemelerine öncelik verileceği… Şirketin öyle değerli malı yok ki. Ne tazminat, ne özlük hakkı, ne de maaş aldık. Bugüne kadar boşuna bekledik. Kandırıldık” ifadelerine yer verdi.
CAS ile ilgili karar 4 Ekim’de açıklanmıştı. Mahkeme, Maliye Bakanlığı’nın CAS hisseleriyle ilgili alacağının sıralamasının değiştirilmesi ve alacağına mukabil hisselerinin devlete devredilmesi talebini reddetmişti. 
CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu, personelinin bundan sonraki süreçte KTHY personeline uygulanan prosedürün CAS personeline de uygulanması için hukuki süreç başlatacağını dile getirmişti.
(RÇ/HÖ)             FOTOĞRAFLI 
Haber: Rahme Çiftçioğlu
Fotoğraf: Erol Uysal 
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